Οι Έλληνες Πρόσκοποι για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Με περισσότερες από 6.500.000 ώρες κοινωνικής προσφοράς ετησίως καλούν την Κοινωνία των Πολιτών να γίνει συμμέτοχη στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

Σε ανακοίνωση των Ελλήνων Προσκόπων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, αναφέρεται:

«Κάθε χρόνο, στις 5 Δεκεμβρίου, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει θεσπίσει να γιορτάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού». Έτσι δίνεται η ευκαιρία σε εκατομμύρια εθελοντές σε όλον τον κόσμο να γιορτάσουν την άτυπη δέσμευσή τους για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου.

Οι Πρόσκοποι, η μεγαλύτερη εθελοντική, παιδαγωγική κίνηση για νέους στον Κόσμο με πάνω από 50.000.000 μέλη σε 170 χώρες και 25.000 ενεργά μέλη στην Ελλάδα, αποτελούν πρωτεργάτη του εθελοντισμού στη χώρα, έχοντας στο ενεργητικό τους μια ιστορία 110 χρόνων συνεχούς και αδιάλειπτης εθελοντικής προσφοράς στο παιδί και την κοινωνία. Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την εθελοντική και υπεύθυνη προσφορά των 8.000 Ενηλίκων Εθελοντών τους, οι οποίοι, με αφοσίωση στον Προσκοπισμό, αφιερώνουν πάνω από 6.500.000 ώρες εθελοντικής εργασίας ετησίως υλοποιώντας πάνω από 1.200 δράσεις κοινωνικής παρέμβασης και ευαισθητοποίησης.

Εθελοντισμός την εποχή του Covid

Ειδικά τους τελευταίους μήνες, με την έξαρση της πανδημίας, οι ενήλικοι εθελοντές απέδειξαν ότι ο εθελοντισμός αποτελεί τη μέγιστη δύναμη θετικής κοινωνικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας δεκάδες ώρες εθελοντής προσφοράς. Αναλυτικότερα και πάντα σε συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες στην Ελλάδα, ενήλικα στελέχη των Προσκόπων:

βοήθησαν Νοσοκομεία στο στήσιμο σκηνών προκειμένου να γίνουν κέντρα αιμοδοσίας

μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια - τις πρώτες ημέρες - στο κοινό αναφορικά με τους τρόπους προστασίας από τον ιό

συντόνισαν, σε συνεργασία με Δήμους, εθελοντικές αιμοδοσίες

προσέφεραν προϊόντα μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

βοήθησαν ηλικιωμένους και μοναχικούς πηγαίνοντάς τους αγαθά από σούπερ μάρκετ

στελέχωσαν τηλεφωνικά κέντρα υποστήριξης που έχουν οργανωθεί από διαφόρους Δήμους

Συμπληρωματικά:

ήταν ο πρώτος εθελοντικός φορέας που συνεργάστηκε με startup για πρόληψη και ευαισθητοποίηση των μελών του ενάντια στον Covid-19 και

σε συνεργασία με εταιρεία παιχνιδιών δημιούργησε ειδικό επιτραπέζιο παιχνίδι για την οικογένεια με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών στην προστασία του περιβάλλοντος

Εθελοντισμός και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Προσκοπική Κίνηση, εδώ και 110 χρόνια, εκπαιδεύει, ευαισθητοποιεί και τροφοδοτεί την ελληνική κοινωνία με νέους που λειτουργούν ως υπεύθυνοι πολίτες και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο μέσα σε αυτήν. Γι’ αυτό και οι Πρόσκοποι, ως Πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσπαθούν, σε κάθε εκδήλωση της καθημερινότητάς τους, να σκέπτονται την παράμετρο Βιοποικιλότητας.

Εθελοντισμός και σχετικές έρευνες

Πρόσφατη έρευνα, αναδεικνύει τον τεράστιο θετικό αντίκτυπο που έχει ο εθελοντισμός στη ζωή των ίδιων των εθελοντών. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των εθελοντών ανέφερε ότι από τότε που ξεκίνησαν να προσφέρουν υπηρεσίες ως εθελοντές έχει βελτιωθεί η ικανοποίηση που αντλούν από τη ζωή (κατά 70%) και η αυτοεκτίμησή τους (κατά 66%), ενώ έχουν μειωθεί τα συναισθήματα της μοναξιάς (κατά 42%) και του στρες (κατά 33%). Επίσης, σύμφωνα με άλλη έρευνα που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2018 για λογαριασμό των Ελλήνων Προσκόπων, υπάρχει θετική στάση της νεολαίας απέναντι στην εθελοντική δράση, κυρίως από γυναίκες και νέους ηλικίας 21 έως 29 ετών, και, επίσης, ικανή γνώση αρκετών εθελοντικών οργανώσεων. Μάλιστα, 1 στους 3 συμμετείχαν σε εθελοντική δράση τον τελευταίο χρόνο.

Ο Γενικός Έφορος των Ελλήνων Προσκόπων, Χριστόφορος Μητρομάρας, δήλωσε: «Σήμερα γιορτάζουμε και αναγνωρίζουμε τον εθελοντισμό σε όλες του τις εκφάνσεις και αναδεικνύουμε την πολύτιμη συνεισφορά όλων εκείνων των νέων, που μέσω της εθελοντικής τους προσφοράς δρουν ως φορείς αλλαγής στις κοινότητές τους. Είμαστε περήφανοι γιατί τα τελευταία χρόνια πρωτοστατούμε και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας για την ανάγκη ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου για τις εθελοντικές οργανώσεις και τον εθελοντισμό γενικότερα.»

Τέλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, οι Έλληνες Πρόσκοποι θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους χιλιάδες ανώνυμους και επώνυμους εθελοντές, που ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες δρουν στην κοινωνία».