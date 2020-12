Κοινωνία

Σπείρα αδίστακτων ληστών “χτυπούσε” σε 15 περιοχές (εικόνες)

Η εγκληματική οργάνωση διέθετε δομή και ιεραρχία, με βασικό χαρακτηριστικό τους φιλικούς και οικογενειακούς δεσμούς.

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στις 3 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Ο.Π.Κ.Ε., πέντε άνδρες, ηλικίας 33, 22, 24, 40 και 28 ετών και 46χρονη γυναίκα, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί 24 περιπτώσεις διαρρήξεων - κλοπών από οικίες σε Κυψέλη, Εξάρχεια, Βύρωνα, Πετρούπολη, Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο, Δάφνη, Γαλάτσι, Αλιμο, Παλιό Φάληρο, Καλλιθέα, Ζωγράφου Αμπελόκηποι, Ίλιον και Κηφισιά.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διέθετε δομή και ιεραρχία, με βασικό χαρακτηριστικό τους φιλικούς και οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ των μελών της, καθώς 4 από τους κατηγορούμενους ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Ο 33χρονος ήταν ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός, ενώ ακόμα και το διάστημα που βρισκόταν κρατούμενος στη φυλακή, η δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης συνεχιζόταν υπό την καθοδήγησή του και λάμβανε μέρος των εσόδων από τις εγκληματικές πράξεις.

Ο 22χρονος ήταν δεύτερος στην ιεραρχία, όπως προκύπτει, τόσο από τη συμμετοχή του στις αξιόποινες πράξεις, όσο και από το ρόλο του κατά το χρονικό διάστημα που ο 33χρονος αρχηγός βρισκόταν στη φυλακή. Ιδιαίτερο ρόλο είχε η 46χρονη γυναίκα, η οποία συγκέντρωνε τα έσοδα από τις εγκληματικές πράξεις και ήταν φύλακας και διαχειρίστρια του κοινού ταμείου, που μόνο αυτή γνώριζε που είναι κρυμμένο. Οι 24χρονος, 40χρονος και 28χρονος αλλά και τα υπόλοιπα μέλη αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης που δρούσε καθημερινά σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σημειώνεται ότι ο βασικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης διατηρούνταν αμετάβλητος, ενώ ο ευρύτερος κύκλος των ατόμων που χρησιμοποιούνταν σε περιφερειακούς ρόλους, εναλλάσσονταν κατά καιρούς, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, αρχικά επέλεγαν περιοχές και αφού εντόπιζαν τους «στόχους» τους προχωρούσαν στην κατόπτευση των οικιών και των κινήσεων των περιοίκων-ενοίκων. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των ειδικών μέτρων λόγω κορωνοϊού, αναπροσάρμοζαν συχνά τον σχεδιασμό τους.

Όταν επέλεγαν την οικία στην οποία θα δρούσαν, ειδοποιούσαν τους συνεργούς τους αποστέλλοντάς τους συντεταγμένες ( GPS ) με την ακριβή τοποθεσία. Στάθμευαν τα επιχειρησιακά οχήματα σε κοντινό σημείο και χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους, έλεγχαν εξωτερικά τα διαμερίσματα για να διαπιστώσουν αν απουσιάζουν οι ένοικοί τους. Στη συνέχεια προχωρούσαν στη διάρρηξη των κλειδαριών των οικιών, ενώ ήταν τέτοια η τεχνική τους αρτιότητα και τεχνογνωσία, που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν άφηναν κανένα εμφανές ίχνος παραβίασης.

Για να έχουν μάλιστα πλήρη κάλυψη, κατά τη διάπραξη της κλοπής, βρίσκονταν σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με «τσιλιαδόρους», ενώ όσα αντικείμενα αφαιρούσαν τα πωλούσαν σχεδόν αμέσως σε διάφορους κλεπταποδόχους, αποκομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη. Η οργάνωση διέθετε δικό της «ταμείο» για την κάλυψη των αναγκών της. Ο 33χρονος, ο 22χρονος και ο 24χρονος, που τους συνδέουν συγγενικοί δεσμοί, συνεισέφεραν στο ταμείο χρήματα από τις διαρρήξεις, τα οποία διέθεταν για να καλύπτουν τις ανάγκες τους αλλά και άλλα έξοδα της οργάνωσης, όπως τις ανάγκες των μελών που ήταν κρατούμενοι στη φυλακή.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά και με διαφόρους τρόπους, στη νομιμοποίηση των προσόδων από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Σημειώνεται ακόμα ότι οι άνδρες κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης.

Από τις έρευνες στις οικίες και στα αυτοκίνητα των μελών της συμμορίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

35 χρυσές λίρες,

κοσμήματα και ρολόγια,

επώνυμα δερμάτινα είδη,

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών,

πλήθος μουσικών οργάνων,

πλήθος αλκοολούχων ποτών,

πλήθος αποδείξεων μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό συνολικού ποσού -90.000- ευρώ,

πλήθος συναλλαγών με ενεχυροδανειστήρια,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

4 επιχειρησιακά αυτοκίνητα και

φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους -98- γραμμαρίων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

