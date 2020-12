Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Επιστρεπτέα Προκαταβολή και το 2021 – Προς παράταση τα τέλη κυκλοφορίας

Τι λέει για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Τι θα ισχύσει τον Δεκέμβριο. Τι θα γίνει με την εστίαση. Πότε θα καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης. Τι απαντά για τις 120 δόσεις και το αίτημα για «κούρεμα οφειλών»

«Η Ελλάδα είχε πολύ καλές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε ότι αφορά την ανάπτυξη και επομένως έπρεπε να καλύψει μικρότερο έδαφος σε ότι έχει να κάνει με την ύφεση, ενώ στο ποσοστό της ύφεσης συνετέλεσε και η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από του τουρισμό. Φανταστείτε να μην είχαμε ανοίξει και τον τουρισμό», είπε στον ΑΝΤ1 ο Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το γ΄ τρίμηνο του 2020.

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, ο Υπουργός Οικονομικών είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ότι «θα επικαιροποιηθούν όλα τα μέτρα που ισχύουν και για τον μήνα Δεκέμβριο. Τι θα γίνει τον Μάρτιο – Απρίλιο κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει, καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας». Ακόμη, ανέφερε μια σειρά από μέτρα για μετάθεση των φορολογικών βαρών των πολιτών και δη των επιχειρήσεων μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, λέγοντας ότι αυτά θα κληθούν να τα καταβάλλουν σε πολλές δόσεις, χωρίς πάντως να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να υπάρξει νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις.

Όπως σημείωσε, «πριν από 1,5 μήνα, τα επιπλέον μέτρα για το 2021 για να βοηθήσουμε την κοινωνία ήταν 2,5 δις ευρώ, ενώ τώρα έχουν αυξηθεί σε 7.5 δις ευρώ».

«Ένα μέτρο που έχει ήδη αποφασιστεί είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, η οποία θα συνεχιστεί το επόμενο έτος. Ήδη στον 4ο κύκλο έχουν μπει πάνω από 400.000 επιχειρήσεις και ήδη έχουν καταβληθεί μεγάλα ποσά. Πράγματι, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, καθώς είτε δεν είχαν μείωση τζίρου βάσει των κριτηρίων είτε άνοιξαν μέσα στο 2020. Αυτές θα προσπαθήσουμε να τις εντάξουμε στον 5ο κύκλο, που αναμένεται να λειτουργήσει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι κανένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών δεν θα είναι μόνιμο, καθώς έτσι επιβάλλει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η συμφωνία των ηγετών της ΕΕ, προσθέτοντας ότι όπου απαιτείται, όπως πχ. στις επιχειρήσεις εστίασης που θα μείνουν κλειστές και τον Δεκέμβριο, υπάρχει ήδη ένα πλέγμα μέτρων στήριξης, όπως η αναστολή συμβάσεων, η πλήρης κάλυψη μισθοδοσίας και εισφορών, η έκπτωση ενοικίου.

Σημείωσε ακόμη ότι μέσα σε λίγους μήνες, μόνο μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν δοθεί στην αγορά 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εξετάζεται να υπάρξει και 6ος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής για την άνοιξη, για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις εστίασης και όποιες άλλες το χρειάζονται.

Σε ότι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι εξετάζεται η παράταση για την πληρωμή τους και η σχετική απόφαση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ είπε ότι αξιολογείται η πρόταση για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας αναλόγως με τους μήνες χρήσης του οχήματος και όχι εφάπαξ και για 12 μήνες, ανεξαρτήτως της χρήσης του οχήματος.

Όπως υπογράμμισε, τις επόμενες ημέρες υπογράφεται η Υπουργική Απόφαση για το επίδομα θέρμανσης, στο οποίο εντάσσονται και δαπάνες για άλλες μορφές καυσίμων, πέραν του πετρελαίου, όπως το φυσικό αέριο, το πέλετ και τα καυσόξυλα.

Σε ότι αφορά την ανεργία και τον φόβο διόγκωσης της μετά το τέλος των μέτρων στήριξης, ο Υπ. Οικονομικών είπε σύμφωνα και με την Eurostat η Ελλάδα τα έχει πάει καλά μέχρι τώρα στην πορεία της ανεργίας και την στήριξη της απασχόλησης.

Ο Υπ. Οικονομικών είπε ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει εργαζόμενους και επιχειρήσεις, με επιπλέον μέτρα τους επόμενους μήνες, σταθμίζοντας όμως τις ανάγκες με κοινωνική δικαιοσύνη και με δίκαιη κατανομή των υπαρχόντων κονδυλίων, δεδομένου ότι το Κράτος συνεχίζει να πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του προς όλους (πχ. τις συντάξεις), ενώ παράλληλα έχει λάβει μεγάλου ύψους μέτρα στήριξης, σε μια περίοδο με μειωμένες εισπράξεις.

Ο κ. Σταϊκούρας απέρριψε ενδεχόμενο για «κούρεμα» των οφειλών των επιχειρήσεων, το οποίο ζήτησε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, λέγοντας ότι ήδη πολλοί δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις μεγάλες δαπάνες των κλειστών μαγαζιών τους με τον μηδενικό τζίρο, καθώς ακόμη και σήμερα πρέπει να πληρωθεί το 60% του ενοικίου και τα πάγια έξοδα, όπως η ηλεκτροδότηση.