Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε όλη την Ελλάδα

Τι αναφέρει η απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας. Κάλεσμα για εκδηλώσεις έχουν απευθύνει καλλιτέχνες και όχι μόνο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

"Λόγω των επιτακτικών αναγκών αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν (4) ή περισσότερα άτομα, από 05:00 ώρα έως και την 24:00 ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2020.

Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ στα νομικά πρόσωπα και (3.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και

διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις".

η Ελληνική Αστυνομία έχει καταστρώσει σχέδιο κινητοποιήσης δυνάμεων ανάλογο με εκείνο για την 17 Νοέμβρη. Σημειώνεται ότι απο ημέρες, πολλοί καλλιτέχνες και όχι μόνο έχουν ζητήσει να γίνουν εκδηλώσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου απο τον Επαμεινώνδα Κορκονέα, αντιτιθέμενοι σε πειρορισμούς και απαγορεύσεις λόγω του κορονοϊού, ενώ

Kλειστοί έξι σταθμοί του Μετρό

Κλειστοί θα είναι αύριο Κυριακή, από τις 8 το πρωί, οι σταθμοί "Ομόνοια", "Πανεπιστήμιο", "Σύνταγμα", "Ακρόπολη", "Μοναστηράκι" και "Βικτώρια" στις γραμμές 1,2 και 3 του Μετρό, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω της 12ης επετείου από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται στάσεις. Κανονικά θα λειτουργήσει το Τραμ.

ΚΚΕ: αυτογελοιοποίηση της Κυβέρνησης

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται, «Η κυβέρνηση, μετά το κρεσέντο καταστολής τις ημέρες του εορτασμού του Πολυτεχνείου, επιλέγει ξανά το δρόμο του αυταρχισμού, αλλά και της αυτογελοιοποίησης, μέσα από την αντιδημοκρατική απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των 4 ατόμων, σε όλη την Επικράτεια. Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την προστασία του λαού από την πανδημία, κάτι που φαίνεται άλλωστε και από τα πεπραγμένα της στο κομμάτι της δημόσιας υγείας, αλλά για το πως θα χρησιμοποιήσει την πανδημία ως ευκαιρία για την μονιμοποίηση τέτοιων απαράδεκτων απαγορεύσεων, για τη γενίκευση της καταστολής και της περιστολής λαϊκών ελευθεριών».