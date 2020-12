Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός “ξεκλήρισε” οικογένεια μέσα σε 48 ώρες

Ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια και τους οικείους τους.

Για ανείπωτη τραγωδία κάνει λόγο ο Πατήρ Γεώργιος Αντωνίου, δημοσιογράφος, εφημέριος του Αγίου Γεωργίου Προμπονά (Οικουμενικό Πατριαρχείο), ο οποίος πληροφορήθηκε την δυσάρεστη είδηση απο συγγενικό του πρόσωπο που γνώριζε την άτυχη οικογένεια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, ένας 50χρονος, πατέρας δυο παιδιών, χωρίς υποκείμενο νόσημα, "έσβησε" χθες το βράδυ, στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, από τις επιπλοκές που προκαλεσε στην υγεία του η νόσος Covid-19, ενώ την ίδια ώρα πέθανε η μητέρα του, με την οποία ζούσαν στο ίδιο σπίτι. Μια μέρα πριν "έφυγε" η γιαγιά του, χτυπημένη κι αυτή από Covid.

Στην ανάρτησή του, ο πατήρ Αντώνιος αναφέρει: «Λίγο πριν απο τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 4/12, με ειδοποίησαν να μνημονεύσω έναν "ήσυχο γίγαντα", μόλις 50 χρόνων, δάσκαλο, με δύο ανήλικα παιδιά. Έφυγε μόνος στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, νικημένος απο τον κορωνοϊό. Τον έλεγαν Γιώργο και δεν είχε υποκείμενα νοσήματα. Χθες, την ίδια ώρα-στις 11 το βράδυ- έφυγε η μητέρα του η Άννα. Καί προχθές η γιαγιά Σεβαστή. Άς είναι αναπαυμένες οι ψυχές τους σε Χώρα Ζώντων. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια απο καρδιάς στον αδελφό μου Τζόρνταν για την τραγωδία που κτύπησε τα συγγενικά του πρόσωπα».