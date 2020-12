Τεχνολογία - Επιστήμη

Η Κίνα “κάρφωσε” την σημαία της στην Σελήνη (εικόνες)

Η Κίνα γίνεται η δεύτερη χώρα που βάζει τη σημαία της στο φεγγάρι...

Το ρομποτικό σκάφος Chang'e 5 της Κίνας, το οποίο την Πέμπτη αναχώρησε από τη Σελήνη μετά από δύο μέρες παραμονής στην επιφάνεια της και τη συλλογή δείγματος, πρόλαβε να κάνει κάτι ακόμη: να «φυτέψει» την επίσημη κινεζική σημαία στο φεγγάρι.

Όπως έκανε γνωστό η Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος της Κίνας (CNSA), που έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία που τράβηξε το Chang'e 5, η σημαία από ύφασμα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να αντέξει τις ακραίες θερμοκρασίες στη Σελήνη. Βεβαίως, λόγω έλλειψης αέρα στο φεγγάρι, η σημαία δεν κυματίζει, αλλά είναι στερεωμένη και ακίνητη.

Η Κίνα γίνεται η δεύτερη χώρα που βάζει τη σημαία της στο φεγγάρι μετά τις ΗΠΑ (η ΕΣΣΔ-Ρωσία, που έφθασε δεύτερη στη Σελήνη, δεν είχε κάνει κάτι ανάλογο). Αν το σεληνιακό δείγμα του Chang'e 5 φθάσει με επιτυχία στη Γη, η Κίνα θα γίνει η τρίτη χώρα στον κόσμο που θα έχει φέρει πέτρες και σκόνη από την επιφάνεια της Σελήνης. Η κάψουλα με το πολύτιμο δείγμα αναμένεται να πέσει στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας στη βόρεια Κίνα.