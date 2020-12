Life

Πετρούνιας – Μιλλούση: Έγιναν γονείς για δεύτερη φορά (εικόνες)

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει το ζευγάρι που κρατά στην αγκαλιά του το δεύτερο μωράκι του...

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση πλέουν σε πελάγη ευτυχίας αφού ήρθε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους. Οι δύο αθλητές, που έχουν ήδη ένα κοριτσάκι ενός έτους, κρατάνε πλέον στην αγκαλιά τους και τη δεύτερη κορούλα τους.

«3 Δεκεμβρίου, 23:57, η Μπέμπα μας απέκτησε την αδελφούλα της! Διπλή πλέον η χαρά, διπλή η ευλογία να βλέπουμε την οικογένειά μας να μεγαλώνει. Σας ευχαριστούμε όλους για τις ευχές. Τα λουλούδια και τα αρκουδάκια είναι πάντα ευπρόσδεκτα, αλλά αυτή την στιγμή θα σας παρακαλούσαμε να δωρίσετε το ποσό αυτό στα Παιδικά Χωριά SOS για να χαρούν και άλλα παιδιά αυτές τις γιορτινές μέρες» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Λευτέρης Πετρούνιας σε μια ανάρτηση που έκανε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram. Μάλιστα, η φωτογραφία που δημοσίευσε, μέσα από το μαιευτήριο, απεικονίζει το χέρι του ν' αγκαλιάζει εκείνο της συζύγου του και οι δυο τους ν' αγγίζουν το μικροσκοπικό χεράκι της νεογέννητης κόρης τους.