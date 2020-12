Οικονομία

Παπαθανάσης: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την δημιουργία e-shop

Μέχρι ποιο ύψος θα φθάνει η χρηματοδότηση. Τι είπε για το “άνοιγμα” της αγοράς και την στήριξη της εστίασης

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Open, αναφέροντας ότι τα προγράμματα αυτά θα αφορούν τη δημιουργία e-shop από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

«Κι έρχεται νέο πρόγραμμα με μεγαλύτερες ενισχύσεις. Θα λάβουν χρήματα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος» είπε ο υφυπουργός ενώ τόνισε ότι η επιχορήγηση θα φτάνει έως τις 30.000 ευρώ.

O υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι έρχεται επιστρεπτέα προκαταβολή 6, ενώ ετοιμάζεται και νέο πρόγραμμα για την εστίαση από το νέο έτος. Αναφορικά με το άνοιγμα της οικονομίας και την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε: «Συζητάμε τι θα ανοίξει και τι επίπτωση θα έχει στη διασπορά του ιού. Αν δεν προτείνουν οι επιστήμονες, δεν θα λάβει απόφαση η κυβέρνηση. Το υπουργείο έχει τα μέτρα πώς και με τι μέτρα θα ανοίξει το καθετί. Αλλά πρώτα πρέπει να δώσει το πράσινο φως η επιτροπή».

Ο κ.Παπαθανάσης επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης πως ο τουρισμός δεν ευθύνεται για την αύξηση των κρουσμάτων ενώ προανήγγειλε νέα προγράμματα ενίσχυσης για τον τομέα της εστίασης από το νέο έτος.