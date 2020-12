Κοινωνία

Άφαντη η ανήλικη που είχε εξαφανιστεί με δυο φίλες της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια για τα άλλα δυο κορίτσια. Που εντοπίστηκαν από τις Αρχές.

Η περιπέτεια της 15χρονης Πελαγίας και της 13χρονης Σάλη έληξε σήμερα πρωινές ώρες δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που τις αναζητούσαν.



Οι ανήλικες βρέθηκαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και είναι καλά στην υγεία τους.

Ωστόσο η 16χρονη Αμάντα συνεχίζει να αναζητείται, όπως ενημέρωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στις ανήλικες για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, καταλήγει η ανακοίνωση.