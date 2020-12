Κόσμος

Μητέρα 3 παιδιών έκανε σεξ με 14χρονο και... διαμαρτύρεται για τις αντιδράσεις (εικόνες)

Τι είπε μετά την αθώωση της απο το δικαστήριο, χάρη σε στοιχείο που αποκαλύφθηκε την τελευταία στιγμή. Τι υποστήριξε για την ηλικία του αγοριού, το οποίο περιέγραψε με "τρόμο" τις σκηνές που έζησε...

«Δεν παραβίασα τον νόμο, ακόμη όμως με κοιτάζουν επικριτικά, με αντιμετωπίζουν σαν εγκληματία που παραπλάνησα ανήλικο»... ήταν τα πρώτα λόγια της 32χρονης μητέρας Τέα Βίνσεντ μετά την απόφαση του δικαστηρίου που την αθώωσε. Οι κατηγορίες ότι αποπλάνησε 14χρονο φαίνεται, όπως η ίδια, υποστηρίζει να την στοιχειώνουν.

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στο δικαστήριο η Βίνσεντ όταν ανακοινώθηκε η απόφαση των ενόρκων που την απάλλαξε από την κατηγορία της αποπλάνησης. Στην κατάθεσή της, η Βίνσεντ επέμεινε ότι όταν ξεκίνησε την σεξουαλική επαφή με το αγόρι δεν ήξερε την ηλικία του και πίστευε πως ήταν τουλάχιστον 16 ετών.

Υποστήριξε πως έμαθε την πραγματική ηλικία του εφήβου μόνο όταν ολοκληρώθηκε η σεξουαλική πράξη και άρχισαν να κουβεντιάζουν για το σχολείο και τα μαθήματα του νεαρού. Σύμφωνα με την Daily Mail και άλλα βρετανικά ΜΜΕ, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του δικαστηρίου (η οποία ελήφθη μέσα σε μόλις μία ώρα από τους ενόρκους) έπαιξε ένα στοιχείο που προέκυψε την τελευταία στιγμή: οι συνήγοροι υπεράσπισης ξετρύπωσαν αποδείξεις ότι ο νεαρός είχε καταχωρίσει ψευδή ημερομηνία γέννησης στο προφίλ του στο Facebook, ώστε να φαίνεται αρκετά μεγαλύτερος απ' ό,τι ήταν. Τα νέα στοιχεία (screenshot κ.λπ.) παρουσιάστηκαν στον δικαστή Ίαν Λόρι, που έκρινε ότι μπορούν να γίνουν αποδεκτά και να παρουσιαστούν σήμερα στο δικαστήριο.

Ο έφηβος, ο οποίος εκλήθη ξανά στο εδώλιο του μάρτυρα, εξήγησε ότι είχε βάλει την ψεύτικη ημερομηνία όταν του δόθηκε ως δώρο ένα καινούργιο κινητό λίγο πριν τα 13α του γενέθλια. Επειδή είχε λάβει το κινητό μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 13 και το Facebook απαιτεί από τους χρήστες του να έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους για να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, το αγόρι έβαλε ψεύτικη χρονολογία. «Βιαζόμουν γιατί ήθελα να παίζω παιχνίδια», είπε το αγόρι στο δικαστήριο. Η χρονολογία που έβαλε, δηλ. το 2000 επιλέχθηκε τυχαία, και απλά ξέχασε να την αλλάξει στη συνέχεια, σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

Σε επίμονες ερωτήσεις των συνηγόρων της 32χρονης για το ποια ηλικία είχε τελικά παρουσιάσει στην Βίνσεντ εκείνο το απόγευμα, το αγόρι επέμεινε ότι «σε καμία περίπτωση δεν της είπε ότι είχε κλείσει τα 16 και πήγαινε στα 17», όπως ισχυρίζεται η ίδια.

Η 32χρονη μητέρα τριών παιδιών από τον Γλόστερσαϊρ της Βρετανίας αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι γνώριζε την ηλικία του εφήβου όταν τον κάλεσε σπίτι της και τον έριξε στο κρεβάτι. «Δεν μου είπε τι τάξη πήγαινε» και «δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να είναι ανήλικος», είναι μερικά από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε στο δικαστήριο η Τέα Βίνσεντ, σύμφωνα με την Daily Mail, προκειμένου να δικαιολογήσει τις πράξεις της.

Η κατηγορουμένη παραδέχτηκε από την αρχή ότι όντως έκανε σεξ με ένα από τα αγόρια που κάλεσε σπίτι της μια μέρα του Οκτωβρίου του 2018, αφού προηγουμένως τα είχε παρακολουθήσει να παίζουν ποδόσφαιρο σε γειτονικό πάρκο. Η 30χρονη τότε Βίνσεντ πρόσφερε στους δύο εφήβους νερό, και στην συνέχεια «ξεμονάχιασε» τον 14χρονο στο δωμάτιό της για να κάνουν σεξ. Σύμφωνα όμως με την Βίνσεντ, μέχρι τη στιγμή της σεξουαλικής πράξης η ίδια δεν είχε ιδέα πως το αγόρι ήταν κάτω των 16 ετών.

«Δεν αρνούμαι ότι κάναμε σεξ. Δεν τον εξανάγκασα, ανταποκρίθηκε με προθυμία... Είμαι βέβαιη ότι μου είπε πως ήταν 16 ετών και προσωπικά που φαινόταν πολύ μεγαλύτερος από την ηλικία του. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να είναι ανήλικος. Σίγουρα δεν μου είπε πριν κάνουμε σεξ τι τάξη πήγαινε ούτε ότι ήταν μόλις 14 ετών», είπε εχθές στο δικαστήριο η Βίνσεντ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα η 32χρονη γυναίκα ξέσπασε εχθές σε κλάματα στο δικαστήριο, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα τρία παιδιά της και για το γεγονός ότι έχουν παρέμβει πλέον οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Στην κατάθεσή της, η Βίνσεντ εξήγησε ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ τον έφηβο πριν από εκείνο το απόγευμα, όμως γνώριζε έναν 21χρονο που ήταν φίλος του νεαρού. Επίσης αποκάλυψε ότι όταν είδε τα δύο αγόρια να παίζουν μπάλα έξω από το σπίτι της, το εξέλαβε ως ένδειξη ενδιαφέροντος για το πρόσωπό της από τη μεριά τους. Ωστόσο αυτό που ήθελαν ήταν πιθανότατα μια φιλική σχέση κι όχι κάτι ερωτικό, συμπλήρωσε η ίδια.

Η 32χρονη είπε στη δίκη ότι, αφού ολοκληρώθηκε η σεξουαλική πράξη με τον έφηβο, ακολούθησε μια συζήτηση για το σχολείο και τότε ήταν που συνειδητοποίησε την πραγματική του ηλικία. «Νομίζω ότι πανικοβλήθηκα όταν μου αποκάλυψε ότι είναι 14. Είμαι θυμωμένη με τον εαυτό μου, αλλά και μαζί τους επειδή μου είπαν ψέματα για την ηλικία τους. Αν ήξερα νωρίτερα την αλήθεια δεν θα βρισκόμουν σήμερα στο δικαστήριο», είπε χαρακτηριστικά η Βρετανή.

Τι είπε ο Εισαγγελέας

Ο Εισαγγελέας Κρίστοφερ Σμιθ περιέγραψε στο δικαστήριο πώς η Βίνσεντ κάλεσε τα δύο παιδιά στο σπίτι της δήθεν για να πιουν νερό το απόγευμα εκείνης της μέρας. Οι έφηβοι αποδέχτηκαν την πρόσκληση καθώς ο ένας από αυτούς - οχι ο 14χρονος - τη γνώριζε. Αφού κάθισαν στο τραπέζι της κουζίνας, άρχισαν να συζητάνε για διάφορα θέματα, και πάνω στην κουβέντα το ένα αγόρι ανέφερε πως ήταν 14 και πήγαινε σχολείο. Οι τρεις τους μίλησαν κάμποση ώρα για το σχολείο, όμως σύντομα η Βίνσεντ έφερε την κουβέντα στο σώμα της και στο σεξ.

«Αρχικά είπε ότι αισθάνεται ντροπή για το σώμα της όταν είναι γυμνό και ότι πάντα φροντίζει να ντύνεται γρήγορα. Στη συνέχεια άρχισε να μιλά για σεξ. Ο μεγαλύτερος έφηβος άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η κυρία Βίνσεντ φλέρταρε με τον μικρότερο, χωρίς εκείνος να έχει πάρει μυρωδιά. Στη συνέχεια κάλεσε το μικρότερο αγόρι στον πάνω όροφο. Εκείνος πήγε πιστεύοντας ότι ήθελε να του δείξει κάποια τηλεόραση ή κάποιου είδους κονσόλα gaming, ενώ ο φίλος του παρέμεινε στην κουζίνα. Η κυρία Βίνσεντ πήγε το αγόρι στην κρεβατοκάμαρά της.Έπειτα βγήκε από το δωμάτιο και όταν ξαναμπήκε δεν φορούσε ρούχα. Τον τράβηξε στο κρεβάτι και τον έβαλε να ξαπλώσει...Ο ίδιος λέει ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση προηγουμένως και ότι αισθανόταν όλη την ώρα ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν σωστό. Ήξερε ότι ήταν ανήλικος και ότι είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας, αφού η γυναίκα είχε τα διπλά του χρόνια. Τελικά την έσπρωξε από πάνω του, ντύθηκε και κατέβηκε τρέχοντας κάτω», είπε ο εισαγγελέας.

Η σοκαριστική μαρτυρία του νεαρού

Η περιγραφή του νεαρού αγοριού στην κατάθεσή του για το τι συνέβη σε αυτήν την κρεβατοκάμαρα είναι πραγματικά σοκαριστική: «Με κάλεσε πάνω και νόμιζα ότι είχε κάποια κονσόλα gaming ή τηλεόραση. Μόνο σε εμένα είπε να ανέβω στον πάνω όροφο. Ο φίλος μου έμεινε κάτω. Μου ζήτησε να καθίσω στο κρεβάτι και βγήκε έξω για λίγο. Όταν γύρισε ήταν γυμνή».

Ο έφηβος, όπως αναφέρει το protothema,gr, περιέγραψε τη σκηνή του σεξ λέγοντας ότι η γυναίκα τον «καβάλησε» και άρχισε να «χοροπηδά πάνω του», για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια κατάφερε να την σπρώξει και να φύγει. «Έβαλα τα ρούχα μου και είπα στον φίλο μου κάτω ότι πρέπει να φύγουμε».

Ο φίλος του αγοριού είπε ότι άκουσε σεξουαλικούς ήχους από τον πάνω οροφο, αισθάνθηκε αμήχανα και βγήκε έξω από το σπίτι για λίγο, προτού τελικά επιστρέψει. Στην κατάθεσή του περιέγραψε τον φίλο του ως «χαζό» που την πάτησε. Όταν τα δύο αγόρια εκμυστηρεύθηκαν τι συνέβη σε μια άλλη φίλη τους, εκείνη προέτρεψε τον 14χρονο να μιλήσει στους γονείς του. Όταν η μητέρα του 14χρονου έμαθε την αλήθεια και πήγε στο σπίτι της Βίνσεντ για να της ζητήσει τον λόγο, εκείνη φέρεται να της έκλεισε την πόρτα στα μούτρα λέγοντάς της, «όχι τώρα, είμαι μαζί με την κόρη μου». Ο πατέρας του αγοριού πήγε επίσης στο σπίτι της Βίνσεντ, ωστόσο στη συνέχεια δέχτηκε ο ίδιος απειλές από έναν άλλον άνδρα.