Κοινωνία

Κύκλωμα έφερνε ναρκωτικά από Τουρκία και Αλβανία (εικόνες)

Μεγάλο πλήγμα της ΕΛΑΣ σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ο ρόλος των μελών του και οι «καβάτζες» για τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης εξαρτησιογόνων ουσιών. «Οι αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία DEA Αθηνών και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, έπειτα από μεθοδική και επιστάμενη έρευνα, πέτυχαν τη σύλληψη μελών εγκληματικής συμμορίας διεθνούς κυκλώματος, που ενέχονται σε εισαγωγή στην χώρα μας από Τουρκία - Αλβανία και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών εντός της Ελληνικής επικράτειας σημειώνεται.

Πρόκειται για μια γυναίκα και έναν άνδρα 46 και 58 ετών αντίστοιχα και ενός αλλοδαπού άνδρα ηλικίας 33 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για εγκληματική συμμορία και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες ήταν επιφορτισμένοι με συγκεκριμένους ρόλους, ενώ η συλληφθείσα είχε σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, εντόπισαν και συνέλαβαν την 46χρονη σε κεντρικό σημείο της πόλης, να κατέχει περισσότερα από δύο κιλά ηρωίνης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο σύλληψης, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε διαμέρισμα που διατηρούν στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 38 κιλά και 149 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 2 κιλά και 53 γραμμάρια ηρωίνης, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Φωτογραφίες: Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης