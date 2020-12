Φθιώτιδα

Κορονοϊός: δεύτερο ζευγάρι “έφυγε μαζί” μέσα σε λίγες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τους συγγενείς του ανδρόγυνου. Παρόμοια τραγική κατάληξη για συζύγους και σε άλλη περιοχή της χώρας. «Ξεκληρίστηκε» και άλλη οικογένεια στην βόρεια Ελλάδα.

(εικόνα αρχείου)

Δυστυχώς η λίστα με τους θανάτους από κορονοϊό στη Φθιώτιδα μεγαλώνει.

Το τελευταίο 24ωρο είχαμε τέσσερις ασθενείς που πέθαναν από covid-19, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θανάτων στη Φθιώτιδα σε 10, εκ των οποίων οι 9 είναι στη Λαμία.

Οι κλίνες ΜΕΘ για covid-19 που διαθέτει το νοσοκομείο Λαμίας είναι γεμάτες, ενώ ασφυκτικά γεμάτο είναι και το πέτρινο κτίριο του νοσοκομείου, όπου έχει στηθεί η κλινική για τους ασθενείς με κορονοϊό.

«Έφυγαν» μαζί

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, τα ξημερώματα πέθανε ηλικιωμένη Λαμιώτισσα η οποία νοσηλευόταν στην κλινική covid-19 στο πέτρινο κτίριο του νοσοκομείου. Λίγες ώρες πριν είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης νοσηλευόταν στο "πέτρινο".

Νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή της μια 59χρονη Λαμιώτισσα, η οποία έδωσε μάχη για πολλές ημέρες στη ΜΕΘ, ενώ μέσα στο τελευταίο 24ωρο έχασε τη ζωή της και μια ακόμη 84χρονη.

Μαζί έσβησε λίγες ώρες νωρίτερα και άλλο ένα ζευγάρι, στην βόρεια Ελλάδα, ενώ αίσθηση και συγκίνηση προκαλεί η μοίρα άλλης μιας οικογένειας που «ξεκληρίστηκε» από τον κορονοϊό μέσα σε 48 ώρες.