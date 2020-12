Κοινωνία

Νέα απολογία του αλλοδαπού για βιασμό 11χρονης

Τι άλλαξε από όσα αρχικά είχε αναφέρει για όσα καταγγέλθηκαν σε βάρος του.

Σε συμπληρωματική απολογία κλήθηκε χθες ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου μετά την άσκηση νέας δίωξης εις βάρος του για βιασμό ενός 11χρονου κοριτσιού, ένας 25χρονος Πακιστανός, κάτοικος Πηγαδίων Καρπάθου, που συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Καρπάθου τον Απρίλιο του 2020.

Ο κατηγορούμενος αρχικώς μόνο για αποπλάνηση, έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Όπως έγραψε η «δημοκρατική», την 24η Απριλίου 2020 και ώρα 21.45 καταγγέλθηκε το αδίκημα από την μητέρα της 11χρονης στους αστυνομικούς του ΑΤ Καρπάθου και ακολούθησε η σύλληψη του δράστη. Η 11χρονη την ίδια ημέρα είχε φύγει από την οικία της την 17.30 και η μητέρα και η αδελφή της την αναζήτησαν στην γειτονιά. Την εντόπισαν να βγαίνει από διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται πλησίον της οικίας στο οποίο διαμένει ο Πακιστανός.

Η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στην αδελφή της ότι είχε βρεθεί ξανά με τον κατηγορούμενο στην οικία του ο οποίος την είχε φιλήσει επανειλημμένως στο στόμα και την είχε εξαναγκάσει σε τέλεση ασελγούς πράξης. Φέρεται να προέκυψε ότι γνωρίστηκε ειδικότερα με την ανήλικη προ 10ημέρου. Την πρώτη φορά, την 22α Απριλίου 2020 το παιδί ήταν γυμνό από την μέση και πάνω και ο κατηγορούμενος την φίλησε και την θώπευσε στο στήθος ενώ ενήργησε και ασελγή πράξη.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την 25η Απριλίου 2020 και ομολόγησε τα όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ανηλικότητά της!!

Στην απολογία του ανακάλεσε εν μέρει τα όσα ομολόγησε προανακρινόμενος αρνούμενος ότι είχε τελέσει ασελγή ερωτική πράξη με την ανήλικη. Πιο συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος που δεν έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, διαμένει από διετίας στην Κάρπαθο και εργάζεται σε ξυλουργείο, είπε στο πλαίσιο της προανάκρισης ότι είδε το παιδί προ 10ημέρου όταν περνούσε έξω από την οικία του, ότι την χαιρέτησε και μίλησαν για 10 λεπτά της ώρας. Την επόμενη ημέρα, την 20η Απριλίου 2020 την προσκάλεσε στην οικία του και εκείνη δέχτηκε και την 22α Απριλίου 2020 αφού την προσκάλεσε τον επισκέφθηκε ξανά και τότε του είπε, όπως ισχυρίστηκε, ότι είναι 20 ετών!!!

Ο Πακιστανός με περισσό θράσος περιέγραψε τις ασελγείς πράξεις που τέλεσε επιδιώκοντας να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν εγνώριζε ότι ήταν ανήλικη και ότι ένιωθαν έλξη ο ένας για τον άλλον!! Είπε ακόμη ότι την 24η Απριλίου 2020 το απόγευμα πήγε στο σπίτι του φιλήθηκαν και μίλησαν και ότι η αδελφή της του είπε ότι ήταν ανήλικη.Ενώπιον της κ. Ανακρίτριας ισχυρίστηκε ότι αγκάλιασε και φίλησε την ανήλικη και ότι οι αστυνομικοί παρανόησαν τα όσα τους είχε πει αρνούμενος ότι ασέλγησε ερωτικά εις βάρος της ενώ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι ήταν ανήλικη και ούτε μπορούσε να το αντιληφθεί λόγω του σωματότυπού της αλλά ούτε και από την φωνή της.

Σε καταθέσεις μαρτύρων υποστηρίζεται ότι ο Πακιστανός γνωρίστηκε με την 11χρονη έξω από δημοτικό σχολείο και ότι το παιδί τον είχε ενημερώσει ότι είναι μαθήτρια. Υποστηρίζεται ακόμη ότι η αδελφή της είχε κάνει παρατήρηση στον Πακιστανό να μην πλησιάζει το παιδί και εκείνος είχε επιχειρήσει να ανοίξει συζήτηση μαζί της. Φέρεται να προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος όταν φίλησε το παιδί στην πρώτη τους συνάντηση εκείνο τρόμαξε και έφυγε, ότι την δεύτερη φορά το παρέσυρε λέγοντάς του ότι ήθελε να την κεράσει ένα αναψυκτικό και ότι στο διαμέρισμα ήταν και έτερος Πακιστανός ο οποίος αποχώρησε από τον χώρο.

Περιγράφεται εξάλλου σε μια κατάθεση ότι τα όσα συνέβησαν μεταξύ τους έγιναν με την χρήση βίας.

