Κόσμος

Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν: σε στενό κύκλο η κηδεία του (εικόνες)

Η οικογένεια του Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν αποχαιρέτησε σήμερα τον εκλιπόντα πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, σε μια ιδιωτική κηδεία, στο χωριό Οτόν.

Το φέρετρο του Ζισκάρ ντ’ Εστέν, καλυμμένο με τις σημαίες της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφέρθηκε στην εκκλησία του Οτόν, στην κεντρική Γαλλία, από τέσσερις συνοδούς. Η αυτοκινητοπομπή, συνοδεία δύο περιπολικών, έφθασε στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα στη μικρή πλατεία, μεταξύ του δημαρχείου και του ναού του χωριού. Μπροστά από την εκκλησία, είχαν τοποθετηθεί στεφάνια από λουλούδια.

Ο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν απεβίωσε την Τετάρτη, έχοντας προσβληθεί από τη νόσο Covid-19, σε ηλικία 94 ετών. Θα ταφεί κοντά στον τάφο της κόρης του, που πέθανε το 2018, σε έναν ιδιωτικό χώρο δίπλα από το κοιμητήριο του χωριού.

Λόγω των περιορισμών για τον νέο κορονοϊό στη Γαλλία, περίπου 40 άνθρωποι, οικογένεια και στενός κύκλος, παρέστησαν στην κηδεία.