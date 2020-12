Κοινωνία

Κορονοϊός: συλλήψεις, “λουκέτα” και… “βουνό” από πρόστιμα την Παρασκευή

Ποιες περιοχές της χώρας ήταν οι πρωταθλήτριες στις "αδικαιολόγητες μετακινήσεις". Γιατί και που "σφραγίστηκαν" μαγαζιά.

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 49.647 έλεγχοι, από τους οποίους οι 6.211 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.423 παραβάσεις και συνελήφθησαν 5 άτομα, ως ακολούθως:

1.011 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

251 στην Αττική,

103 στη Θεσσαλία,

100 στη Στερεά Ελλάδα,

98 στη Θεσσαλονίκη,

76 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

76 στην Κρήτη,

66 στην Κεντρική Μακεδονία,

56 στην Πελοπόννησο,

42 στη Δυτική Ελλάδα,

39 στην Ήπειρο,

31 στα Ιόνια Νησιά,

29 στη Δυτική Μακεδονία,

28 στο Βόρειο Αιγαίο και

16 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 33.076 ομοειδείς παραβάσεις.

398 για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης κ.λπ. και επιβλήθηκαν 378 πρόστιμα των 300 ευρώ και 20 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

– μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης κ.λπ. και επιβλήθηκαν 378 πρόστιμα των 300 ευρώ και 20 των 150 ευρώ, ως ακολούθως: 78 στην Αττική,

40 στην Κρήτη,

38 στο Βόρειο Αιγαίο,

36 στη Στερεά Ελλάδα,

29 στην Ήπειρο,

27 στα Ιόνια Νησιά,

26 στην Πελοπόννησο,

25 στην Κεντρική Μακεδονία,

25 στη Θεσσαλία,

25 στη Δυτική Ελλάδα,

17 στη Θεσσαλονίκη,

15 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

11 στη Δυτική Μακεδονία και

6 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 15.088 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 14.147 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 941 των 150 ευρώ.

14 παραβάσεις και 5 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, κ.α.. Στις εν λόγω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων:

στη Στερεά Ελλάδα, 3.000 ευρώ και 15ήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφέ,

στο Νότιο Αιγαίο, 5.000 ευρώ και 15ήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφέ,

στην Κρήτη, 3.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο για διοργάνωση εκδήλωσης πάρτι,

στη Δυτική Μακεδονία, 5.000 ευρώ σε ιντερνέτ-καφέ.

στην Ήπειρο 3.000 ευρώ και 15ήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφετέρια.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πρόστιμα αφορούσαν σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας άσκοπη μετακίνηση, μη χρήση μάσκας κ.λπ.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 251 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 273 άτομα.