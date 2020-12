Οικονομία

“Γκάζωσαν” οι απατεώνες αφού πούλησαν... ανύπαρκτο αυτοκίνητο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως την πάτησε ο ανυποψίαστος αγοραστής που έδωσε λεφτά για ένα αμάξι που "δεν υπάρχει".

(εικόνα αρχείου)

Ανύπαρκτο αυτοκίνητο μέσω γνωστής ιστοσελίδας αγγελιών πούλησαν δύο άτομα από την Αθήνα σε Καλαματιανό, αλλά όταν εισέπραξαν τα χρήματα έγιναν… «καπνός». Ωστόσο, τον άντρα κατάφερε να εντοπίσει η Αστυνομία στον Πειραιά και να τον συλλάβει.

Τις προηγούμενες μέρες ένας 42χρονος από την Καλαμάτα εντόπισε στο ίντερνετ και σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα αγγελία για την πώληση ενός αυτοκινήτου. Ήρθε σε επαφή με τον δήθεν «πωλητή» στο τηλέφωνο που αναγραφόταν και κλείσθηκε η συμφωνία.

Συμφώνησαν την καταβολή χρημάτων σε δύο δόσεις (ως προκαταβολή) και αμέσως μετά την παράδοση του αυτοκινήτου. Έτσι, αρχικά στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια την 1η Δεκεμβρίου ο 42χρονος κατέθεσε σε δύο διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το συνολικό ποσό των 1.240 ευρώ.

Η συμφωνία ήταν στις 2 Δεκεμβρίου να παραδοθεί το αυτοκίνητο, όμως μετά και τη δεύτερη κατάθεση των χρημάτων ο «πωλητής» εξαφανίσθηκε και το τηλέφωνο που επικοινωνούσαν έκλεισε.

Ευτυχώς ο 42χρονος, χωρίς να χάσει χρόνο, έκανε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας. Έτσι, προχθές στο Πειραιά Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δημοτικού Θεάτρου, συνελήφθη ένας 44χρονος, γιατί, όπως προέκυψε, ήταν ο ένας που απέσπασε τα χρήματα, ενώ μαζί του κατηγορείται και μια 40χρονη, επίσης από την Αθήνα, η οποία αναζητείται.

Πηγή: tharrosnews.gr