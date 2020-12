Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: εκστρατεία πειθούς των αρνητών για το εμβόλιο

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην τηλεδιάσκεψη για τις προτεραιότητες και την οργάνωση του εμβολιασμού του πληθυσμού. Από ποιους θα ζητηθεί βοήθεια.

Τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την υλοποίηση του σχεδίου για την εμβολιαστική κάλυψη των πολιτών κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε η προετοιμασία για την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή των εμβολίων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προτεραιοποίηση για τον εμβολιασμό, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες για τον εμβολιασμό τους στα 1018 εμβολιαστικά κέντρα που θα λειτουργούν στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «ο προγραμματισμός αυτός πρέπει να αποτελέσει την απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Τόνισε, επίσης, ότι στο διάστημα αυτό το Υπουργείο Υγείας πρέπει παράλληλα να εξακολουθήσει να είναι επικεντρωμένο στη λειτουργία του Συστήματος Υγείας, αφού η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμιά απολύτως χαλάρωση. Επίσης, τονίστηκε ότι είναι απαραίτητη η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην επιστήμη και να πειστούν όσοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την ασφάλεια του εμβολίου. Επισημάνθηκε δε ότι κρίσιμη σε αυτό τον τομέα θα είναι η συμβολή της ιατρικής κοινότητας

Η σύσκεψη προετοιμασίας θα πραγματοποιείται σε τακτική βάση προκειμένου όλα να είναι έτοιμα και να ξεκινήσει ο εμβολιασμός αμέσως μετά την παραλαβή των εμβολίων που, με τα σημερινά δεδομένα, αναμένεται εντός του Ιανουαρίου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, Γιώργος Μυλωνάκης και ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης.