Κοινωνία

Παραβίασαν το lockdown για να τζογάρουν παράνομα

Συλλήψεις και πρόστιμα από την Αστυνομία. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντοπίστηκε την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με παράνομα τυχερά παίγνια, το οποίο λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά των έλεγχο στο κατάστημα συνελήφθησαν η προσωρινά υπεύθυνη, «τσιλιαδόρος» και δυο παίκτες οι οποίοι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ στο εσωτερικό του καταστήματος εντοπίστηκαν τρία ακόμη άτομα - θαμώνες, για τους οποίους δεν πρόεκυψε συμμετοχή σε παίγνια.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για τα παράνομα τυχερά παίγνια, ενώ σε βάρος της προσωρινά υπεύθυνης η δικογραφία περιλαμβάνει και παραβίαση της νομοθεσίας για την πρόληψη ασθενειών και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Στην δικογραφία περιλαμβάνεται, ως συγκατηγορούμενος για τα ίδια αδικήματα και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ο οποίος απουσίαζε κατά τον έλεγχο και αναζητείται για να συλληφθεί.

Στους συλληφθέντες, τον ιδιοκτήτη και τους θαμώνες του καταστήματος βεβαιώθηκαν συνολικά, διοικητικά πρόστιμα 13.100 ευρώ, για παράνομη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά παράβαση των νόμων για την προστασία της δημόσιας υγείας, για παραβάσεις των μέτρων αποτροπής και διάδοσης του κορωνοϊού και για άσκοπη μετακίνηση.

Κατά την έρευνα στο κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

11 μηχανήματα τυχερών παιγνίων, χωρίς αδεία της αρμόδιας Αρχής,

2 κάμερες επιτήρησης του εξωτερικού χώρου,

ασύρματο τηλεχειριστήριο και

125 ευρώ.

Τα κατασχεμένα θα αποσταλούν για φύλαξη στις αποθήκες της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν αρμοδίως.