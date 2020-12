Κοινωνία

Σκυλιά της ΕΛΑΣ ξετρύπωσαν τα ναρκωτικά (εικόνες)

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί. Που έκρυβαν τα ναρκωτικά.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στον Ωρωπό, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφάλειας, δύο άνδρες, ηλικίας 65 και 59 ετών, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατοχή ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκαν, με παρουσία δικαστικού λειτουργού και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και συνοδών αστυνομικών σκύλων, έρευνες στις οικίες των δύο κατηγορουμένων.

Στην οικία του 65χρονου στον Ωρωπό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 1.237,5 γραμμαρίων, 2 δισκία ναρκωτικών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές, μεταλλικός τρίφτης κάνναβης και 3 κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, στην οικία του 59χρονου στην Αθήνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 44 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά, μεταλλικός τρίφτης κάνναβης, 34 φυσίγγια και κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.