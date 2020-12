Οικονομία

Θεοχάρης: το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού ενίσχυσε το brand της Ελλάδας

Συναντήσεις του υπουργού Τουρισμού με τους επικεφαλής μεγάλων αεροπορικών Ομίλων στη Διεθνή Έκθεση “Routes Reconnected 2020”.

Στον κρίσιμο ρόλο της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας μας με τις διεθνείς αγορές αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, συμμετέχοντας ως κεντρικός ομιλητής στη Διεθνή Έκθεση “Routes Reconnected 2020”, που πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά.

Ο κ. Θεοχάρης, χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών της Έκθεσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κ. Nigel Mayes, Senior Vice President Consulting & Product Development της ASM Global Route Development, δήλωσε: «Καταφέραμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας με επιτυχία και κερδίσαμε το στοίχημα της ισορροπίας ανάμεσα σε αυτό το άνοιγμα και στην υγειονομική ασφάλεια. Το ‘brand’ της χώρας μας ενισχύθηκε και με τη στρατηγική που σχεδιάζουμε σκοπεύουμε να επωφεληθούμε από αυτό για τη νέα χρονιά, η οποία θα είναι και πολύ πιο ανταγωνιστική. Καινοτομήσαμε με το πρωτοποριακό σύστημα ελέγχου στα σύνορά μας ‘EVA’, το οποίο βελτίωσε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων μέχρι και 4 φορές. Τώρα, σε συνεργασία με την ΙΑΤΑ και τον ΠΟΤ προωθούμε τις προτάσεις μας για τα τεστ αντιγόνου, ευελπιστώντας πως η Ευρώπη θα υιοθετήσει αυτά τα μέτρα και οι χώρες θα εφαρμόσουν μια κοινή στρατηγική».

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης ο Υπουργός Τουρισμού είχε συναντήσεις με τους επικεφαλής μεγάλων αεροπορικών Ομίλων που συνδέουν τη χώρα μας με αγορές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς και με αεροπορικές εταιρείες που ενδιαφέρεται η χώρα μας να προγραμματιστούν αεροπορικές πτήσεις προς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Ο κ. Θεοχάρης συνομίλησε με ανώτατα στελέχη των “Emirates”, “Hainan Airlines”, “Wizzair”, “KLM”, “Austrian Airlines” κ.ά., τονίζοντας από την πλευρά του τη δυναμική στρατηγική στήριξης που προγραμματίζει και θα προσφέρει η Ελλάδα σε ενδιαφερόμενες αεροπορικές εταιρείες κατά το 2021, ως μέρος της εθνικής στρατηγικής για την ανάκαμψη του τουρισμού.

Ο Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στην πολύ καλή πορεία της χώρας μας κατά την περίοδο της πανδημίας και στο ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού και δήλωσε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τη διεθνή αναγνώριση για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας, ώστε το 2021 να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς».

Από την πλευρά τους οι επικεφαλής των αεροπορικών εταιρειών επιβεβαίωσαν την ισχυρή τάση για ταξίδια που καταγράφεται ήδη ανάμεσα στους πολίτες, λέγοντας ότι «πρέπει άμεσα να τεθούν σε εφαρμογή ενιαίοι ταξιδιωτικοί κανόνες, απλοί και ξεκάθαροι, ώστε να ξεκινήσει η ανάκαμψη του παγκόσμιου τουρισμού». Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεσογειακές χώρες και ιδιαίτερα η Ελλάδα παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση σύμφωνα με τα στοιχεία ταξιδιωτικών αναζητήσεων και την πρόθεση ταξιδιού που έχουν στα χέρια τους οι αεροπορικές εταιρείες.

Το “Routes Reconnected 2020”, το πρώτο εικονικό “event” της “Routes”, συγκέντρωσε περισσότερους από 1.600 αερομεταφορείς, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και προορισμούς, με σκοπό την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του COVID-19 στον τομέα της αεροπορικής βιομηχανίας και την ανάκαμψή του. Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 3.000 νέες αεροπορικές υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει επαγγελματικές συναντήσεις μέσω της “Routes” και στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερες από 140 αεροπορικές εταιρείες.