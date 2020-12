Κόσμος

Ισχυρός σεισμός ανάμεσα σε Κύπρο και Τουρκία

Που εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού. Ποιο ήταν το εστιακό βάθος.

Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία Αττάλεια της Τουρκίας, το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας.

Η AFAD ανέφερε πως ο σεισμός έπληξε την περιοχή Γκαζιπασά.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 77,58 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την AFAD.

Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Τουρκίας δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε, επικαλούμενο το παρατηρητήριο Kandilli, πως η δόνηση είχε μέγεθος 5,5 βαθμών.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κύπρο καθώς και σε Ισραήλ, Λίβανο και Συρία.

Μέχρι ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.