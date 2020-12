Πολιτική

Νέα NAVTEX από την Τουρκία για άσκηση νότια της Κρήτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη ναυτική οδηγία μέσα σε ένα 24ώρο εξέδωσε η Αττάλεια, αδιαφορώντας για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης.

Νέα NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά εξέδωσε η Τουρκία, μία μέρα μετά από την Navtex για άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου.

Η νέα NAVTEX, με ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου, δεσμεύει περιοχή στα νότια της Κρήτης.

Η οδηγία προς ναυτιλομένους εκδόθηκε από το Σταθμό της Αττάλειας και τίθεται σε ισχύ μόλις τρεις μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου.