Σπάνιο φαινόμενο με τρεις ήλιους (βίντεο)

Εντυπωσιάζει η εικόνα και για ακόμα μία φορά το θαύμα της φύσης.

Εντυπωσιακές σκιές του ήλιου εμφανίστηκαν στον ουρανό της Μογγολίας, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι τρεις ήλιοι έλαμπαν στον ουρανό.

Το φαινόμενο που ονομάζεται και «ψεύτικος ήλιος» προκαλείται από τη διάθλαση του φως του ήλιου μέσα από τους παγοκρυστάλλους της ατμόσφαιρας.

Συνήθως εμφανίζεται διπλός ήλιος με διακριτικά χρώματα, στον ορίζοντα και στο ίδιο ύψος με τον ήλιο.

Έτσι, το εντυπωσιακό θέαμα στη Μογγολία ήταν και σπάνιο, αφού εμφανίστηκαν τρεις «ήλιοι».