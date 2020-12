Παράξενα

Απρεπές…μνημείο μπροστά στη βουλή της Σλοβενίας (εικόνες)

Το δικό τους μήνυμα έστειλαν άγνωστοι στην κυβέρνηση, κάνοντας ένα «έργο» από χιόνι.

Ένα..διαφορετικό «μνημείο» δημιούργησαν άγνωστοι μπροστά από τη βουλή της Σλοβενίας, στέλνοντας το μήνυμα:

«Μνημείο για την κυβέρνηση» και «η κυβέρνηση πέφτει».

Το μνημείο ήταν ένας φαλλός από χιόνι, που όμως δεν κράτησε πολύ, αφού οι αστυνομικοί φώναξαν τους δημοτικούς υπαλλήλους και το διέλυσαν, καθώς προσέβαλε το «ναό» της Δημοκρατίας.

Δεν έχει γίνει γνωστό το ποιος δημιούργησε το «έργο», αλλά πιθανολογείται ότι συνδέεται με το αντικυβερνητικό κίνημα που εμφανίζεται κάθε Παρασκευή στη Λουμπλιάνα, από το πρώτο κύμα της πανδημίας.