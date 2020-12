Οικονομία

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση - Τσακλόγλου: Καμία περικοπή στις συντάξεις

Πότε θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο μεταρρύθμισης των επικουρικών συντάξεων.

Από θεσμοθετημένους πόρους που ήδη σωρεύονται για τους σκοπούς της αντιμετώπισης των συνεπειών της δημογραφικής γήρανσης στο ασφαλιστικό σύστημα (ΑΚΑΓΕ), από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το «μέρισμα ανάπτυξης», θα καλυφθεί το κόστος της μεταρρύθμισης των επικουρικών συντάξεων, δηλώνει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτης Τσακλόγλου, στην Εφημερίδα των Συντακτών.

«Λογιστικά το κόστος αυτό θα καλυφθεί από θεσμοθετημένους πόρους που ήδη σωρεύονται για τους σκοπούς της αντιμετώπισης των συνεπειών της δημογραφικής γήρανσης στο ασφαλιστικό σύστημα (ΑΚΑΓΕ), αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως, στην πράξη εκτιμώ ότι οι εκπονούμενες μελέτες θα δείξουν πως ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόστους θα καλυφθεί από το "μέρισμα ανάπτυξης" που θα προκύψει από την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας» αναφέρει χαρακτηριστικά, o κ. Τσακλόγλου.

Σχετικά με το πότε θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο μεταρρύθμισης των επικουρικών συντάξεων, ο κ. Τσακλόγλου απαντά: «Εργαζόμαστε, ούτως ώστε το σχετικό νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 και να συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη, μελέτη των μακροοικονομικών επιπτώσεων της μεταρρύθμισης και ανάλυση βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Φυσικά και θα συζητήσουμε τόσο με τους κοινωνικούς εταίρους όσο και με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Επίσης, παρότι η πανδημία δυσκολεύει αφάνταστα την άμεση επικοινωνία, θα ήθελα να ενημερώσω τόσο προκατόχους μου όσο και εκπροσώπους επιστημονικών σωματείων, αλλά και ειδικούς που έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με το ασφαλιστικό ζήτημα στη χώρα μας. Κανείς δεν θα αιφνιδιαστεί».

Υψηλότερες επικουρικές

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας, «η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος δεν συνδέεται με περικοπές, ενώ ο νέος νόμος για την επικουρική σύνταξη δεν θα επηρεάζει τις κύριες συντάξεις. Ο νόμος αλλάζει το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης προς όφελος των νέων εργαζομένων, χωρίς να θίγει τις συντάξεις των νυν συνταξιούχων. Με βάση την εμπειρία των μακροχρόνιων αποδόσεων κεφαλαιοποιητικών συστημάτων άλλων χωρών, αναμένουμε ότι με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση οι νέες επικουρικές συντάξεις θα είναι αρκετά υψηλότερες από αυτές που χορηγεί σήμερα το διανεμητικό σύστημα».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσακλόγλου διευκρίνισε ότι το νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα είναι δημόσιο. «Η απόφαση λειτουργίας του εντός ή εκτός του e-ΕΦΚΑ είναι σαφώς ένα θέμα προς συζήτηση, αλλά, θα τολμούσαν να πω, περισσότερο επιχειρησιακής φύσης» σημείωσε ο υφυπουργός Εργασίας.