ΥΠΕΣ - πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”: 10 δράσεις για τον Υμηττό

Τηλεδιάσκεψη του Τάκη Θεοδωρικάκου με τους δημάρχους που μετέχουν στον ΣΠΑΥ.

Δέκα δράσεις για την προστασία και ανάπτυξη του Υμηττού που προτείνει ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) εντάσσονται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του υπουργείου Εσωτερικών.

Η προστασία και ανάδειξη του ορεινού όγκου της Αττικής βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου με τους δημάρχους που μετέχουν στον Σύνδεσμο, καθώς και με εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΠΑΥ, τον Υμηττό επισκέπτονται τα Σαββατοκύριακα περί το ένα εκατομμύριο κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, ενώ γύρω από το βουνό κατοικεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% του πληθυσμού της χώρας.

Τα προβλήματα

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημερώθηκε από τον κ. Κωνσταντάτο και τους μετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη για το έργο που έχει γίνει από τον ΣΠΑΥ με την καταγραφή των μονοπατιών, των πυροφυλακίων, τις δεξαμενές ύδατος για την πυροπροστασία, αλλά και για τα προβλήματα που υπάρχουν με την έλλειψη εξοπλισμού στις εθελοντικές ομάδες, τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίως, με τη γραφειοκρατία, καθώς και τα οικονομικά προβλήματα στην προσπάθεια που κάνουν για την προστασία του μοναδικού αυτού πνεύμονα πρασίνου για την πρωτεύουσα.

Στους 11 Δήμους που βρίσκονται γύρω από τον Υμηττό δραστηριοποιούνται 14 εθελοντικές ομάδες, με περισσότερους από 300 εθελοντές.

Οι δέκα δράσεις που προτείνει ο ΣΠΑΥ και οι οποίες θα ενταχθούν στο "Αντώνης Τρίτσης", όπως τις ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι:

Αναβάθμιση των παρατηρητηρίων του Υμηττού για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου της δασοπροστασίας

Προμήθεια νέων δεξαμενών νερού για την αύξηση των σημείων ανεφοδιασμού πυροσβεστικών οχημάτων και ελικοπτέρων

Παροχή νέων πυροσβεστικών οχημάτων άμεσης επέμβασης για τους Δήμους και τις Εθελοντικές Ομάδες Δασοπυρόσβεσης γύρω από τον Υμηττό

Ενίσχυση των Εθελοντικών Ομάδων και των Στελεχών Πολιτικής Προστασίας των Δήμων με πυροσβεστικό εξοπλισμό, μέσα ατομικής προστασίας και εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας.

Δημιουργία σύγχρονων πυλών ενημέρωσης κοινού για λόγους Πολιτικής Προστασίας

Δημιουργία πρότυπων υπαίθριων περιβαλλοντικών χώρων για την ενίσχυση της φιλοδασικής συνείδησης

Δημιουργία Σύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων του ΣΠΑΥ και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την θωράκιση και την προστασία του Υμηττού, με την κωδική ονομασία Smart Υμηττός!

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την καθιέρωση του Υμηττού ως το 1ο Zero Plastic Βουνό της Ευρώπης. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ίχνος πλαστικού στο βουνό της γειτονιάς μας.

Χρηματοδότηση χρήσιμων μελετών για την προστασία και την ανάδειξη του Υμηττού

Ενίσχυση του στόλου του ΣΠΑΥ με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα - Carbon Free Hymettus

Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο στόχος υλοποίησης των έργων πρέπει ναι είναι διττός:

Πρώτον, η δραστική μεταβολή στην ποιότητα ζωής των κατοίκων που ζουν στην Αθήνα και ειδικά στην περιοχή που περιβάλλει τον Υμηττό. και δεύτερον, η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.