Κόσμος

Επεισόδια σε διαδήλωση στο Παρίσι (εικόνες)

Συγκρούσεις σημειώθηκαν σε μεγάλη διαδήλωση κατά της αστυνομικής βίας.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Παρίσι σήμερα για να καταγγείλουν την αστυνομική βία και τα σχέδια για την πολιτική ασφάλειας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που σύμφωνα με τους διαδηλωτές θα καταλύσουν τις πολιτικές ελευθερίες.

Σε ένα περιστατικό, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, αφότου διαδηλωτές πέταξαν πυροτεχνήματα προς τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Νεαροί, με κουκούλες, έσπασαν τη βιτρίνα ενός καταστήματος.

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμενων επιβολής του νόμου σε ανάλογη κινητοποίηση.

Οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας υπό το βλέμμα των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Γαλλία, γη των δικαιωμάτων των αστυνομικών» και «Απόσυρση του νόμου για την ασφάλεια».

«Οδεύουμε προς τον σημαντικό περιορισμό των ελευθεριών. Δεν υπάρχει δικαιολογία», είπε η κάτοικος του Παρισιού Καρίν Σεμπαμπό.