Lockdown: Χειροπέδες και “βαριές καμπάνες” στους απείθαρχους

Ποιες ήταν οι κυριότερες παραβάσεις των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού, την Παρασκευή.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, Δημοτική Αστυνομία, Σ.ΕΠ.Ε. και Ε.Α.Δ.) διενήργησαν την Παρασκευή, συνολικά 50.203 ελέγχους και κατέγραψαν 1.439 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 456.400€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε τρεις (3) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (49.647).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη τήρηση ειδικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεων

Μη νόμιμη μετακίνηση (πεζοί και οχήματα)

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Από την ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθησαν τέσσερα (4) άτομα και επιβλήθηκαν συνολικά, διοικητικά πρόστιμα 13.100€ στο κέντρο της Αθήνας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με παράνομα τυχερά παίγνια, το οποίο λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού.

Η ΕΛ.ΑΣ., στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Ηπείρου επέβαλλε συνολικά τρεις (3) κυρώσεις αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε καφέ για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο Δήμο Αθηναίων (ΚΤΕΛ) επιβλήθηκαν πέντε (5) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€) για μη χρήση μάσκας σε φυσικά πρόσωπα, ενώ επίσης, για την ίδια παράβαση επιβλήθηκαν σε λαϊκή αγορά στο Δήμο Πειραιώς δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€).