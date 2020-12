Πολιτική

Δελλατόλας – Τσαπανίδου για το κάλεσμα για την επέτειο Γρηγορόπουλου (βίντεο)

Οι δύο δημοσιογράφοι σχολιάζουν και αναλύουν το κάλεσμα καλλιτεχνών στο μνημείο την ημέρα της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.