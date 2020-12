Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Θρίλερ στο κλειστό του ΟΑΚΑ

Η ομάδα του Μέξα έβαλε δύσκολα στην Ένωση.

Ντέρμπι με τα όλα του ήταν το παιχνίδι του ΟΑΚΑ ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Κώστα Μέξα ήταν ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του 40λεπτου και έβαλε δύσκολα στην Ένωση, που παρατάχθηκε με 3 ξένους (απουσίαζαν Σλότερ, Λοτζέσκι). Παρ' όλα αυτά. οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έκαναν τη... δουλειά σε ένα παιχνίδι που η διαιτησία ήταν αισχρή και σηκώνει έντονο προβληματισμό.

Το διαιτητικό τρίο του αγώνα έκαναν πάρα πολλά λάθη και έξαλλες και τις δύο ομάδες. Τη μεν ΑΕΚ για την αντιμετώπιση που είχε σε όλο το ματς, τον ΠΑΟΚ για την τελευταία φάση που ζητάει φάουλ στο τρίποντο

Παρ΄ όλα αυτά η ΑΕΚ πήρε τη νίκη, με τον Γιόνας Ματσιούλις να είναι σημείο αναφοράς. Ο «Ταύρος» με 18 πόντους και 6 τρίποντα ήταν ο ηγέτης της ΑΕΚ και ο παίκτης που έδωσε λύσεις στο πιο κρίσιμο σημείο, καθώς τα 2 δικά του τρίποντα στα τελευταία λεπτά μετέτρεψαν το 75-76 σε 81-76. Ο Λάνγκφορντ ακολούθησε με 17 πόντους, όμως στο τέλος τα έκανε... θάλασσα, με το αντιαθλητικό φάουλ στο οποίο υπέπεσε και έβαλε τον ΠΑΟΚ και πάλι στη διεκδίκηση του ματς.

Από τον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Κακλαμανάκης πραγμαοτποίησε πολύ καλή εμφάνιση με 16 πόντους, με τον Μάλκολμ Γκρίφιν να έχει 16 πόντους. Θετικό ήταν το ντεμπούτο και του Σαγκαμπά Κονατέ, που έδωσε πολλές λύσεις στο ζωγραφιστό με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Κάπως έτσι η ΑΕΚ κράτησε το αήττητο ρεκόρ της και έφτασε στο 5-0, με το πέρας 6 αγωνιστικών, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 1-4.