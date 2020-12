Κόσμος

Κορονοϊός – Τουρκία: Ημερήσιο ρεκόρ θανάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων από την αρχή της πανδημίας καταγράφηκε σήμερα στην Τουρκία.

Οι ημερήσιοι θάνατοι από κορονοϊό στην Τουρκία κατέγραψαν υψηλό ρεκόρ σήμερα, με 196 θανάτους τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας. Ο αριθμός αυτός αυξάνει σε 14.705 τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα από την επιδημία.

Η Τουρκία κατέγραψε επίσης 31.896 νέα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων των ασυμπτωματικών, το τελευταίο 24ωρο, λιγότερα από τα 32.736 χθες, Παρασκευή, που ήταν ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός που έχει αναφέρει η Άγκυρα από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο.