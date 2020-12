Αθλητικά

“Καθάρισε” τον Προμηθέα ο Άρης

Ο Άρης νίκησε πιο εύκολα από ότι περίμενε τον Προμηθέα 94-83 στο Αλεξάνδρειο για την έκτη αγωνιστική της Basket League και έφτασε στο 2-1 το ρεκόρ του, αφήνοντας τους Πατρινούς στο 1-1.

Οι παίκτες του Σάββα Καμπερίδη είχε σταθερά το προβάδισμα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, έφτασαν τη διαφορά πάνω από το +10 και κράτησαν τη νίκη, παρά την πίεση των παικτών του Μάκη Γιατρά στα τελευταία λεπτά.

Κορυφαίοι των «κίτρινων» ήταν οι Ντε Κάζεϊ με 21, Μιλόσεβιτς με 15, Κουζέλογλου με 13 και Λιτλ με 12 πόντους. Για τους Πατρινούς, ξεχώρισαν οι Μίλερ με 21 και Αγραβάνης με 15 πόντους.

“Διπλό” του Ηρακλή στο Αγρίνιο

Μεγάλο διπλό πήρε στο Αγρίνιο ο Ηρακλής, ο οποίος επιβλήθηκε 71-68 του Μεσολογγίου.

Οι γηπεδούχοι στρίμωξαν αρκετά τον Γηραιό, όμως αυτός κατάφερε να αποδράσει, με τον Χάνλαν να πετυχαίνει το νικητήριο τρίποντο δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη

Ο Καναδός πέτυχε συνολικά 14 πόντους, με τους Τσαϊρέλη και Σαγκς να προσθέτουν δέκα στον απολογισμό του Ηρακλή, που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Καββαδά.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Μπράουν με 15π και 16 ριμπάουντ και ακολούθησαν οι Χατζηνικόλας (13π. 4Ριμπ. 5 ασ 1 μπλ) και Αμάρντι (11).

“Πάρτι” του Κολοσσού με τη Λάρισα

Την έλλειψη ρυθμού της Λάρισας εκμεταλλεύτηκε άριστα ο Κολοσσός, ο οποίος ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στην άνετη νίκη (90-64), ανεβαίνοντας στο 2-4 στη φετινή Basket League.

Πέντε παίκτες των Ροδιτών είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Καντέρ να είχε 18π. και τον Άρτις 17π. Από ‘κει και πέρα, ο Άντριτς πρόσθεσε 14π., ενώ από 11π. είχαν οι Ζάρας και Γκόινς.

Από την ομάδα της Θεσσαλίας, που έπεσε στο 0-3 αλλά είχε περίπου έναν μήνα να αγωνιστεί, ξεχώρισε ο Γουέμπ με 14π. και 10 ριμπάουντ.