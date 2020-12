Αθλητικά

Γκραν πρι Σακχίρ: Στην pole position o Μπότας

Λείπει ο Χάμιλτον και…χορεύει ο Βαλτερί Μπότας. Η πρώτη δεκάδα.

Ο Βαλτέρι Μπότας εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα Ενα, Λιούις Χάμιλτον, λόγω κορονοϊού, και εξασφάλισε σήμερα την pole position στο γκραν πρι του Σακχίρ.

Ο Φινλανδός πιλότος της Mercedes, που έφθασε στην πέμπτη φετινή του επιτυχία στις κατατακτήριες δοκιμές, θα εκκινήσει αύριο από την πρώτη θέση και πίσω του θα είναι ο αντικαταστάτης του Λιούις Χάμιλτον, ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ, και τρίτος ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν. Η πρώτη δεκάδα:

1. Βαλτέρι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 53.377

2. Τζορτζ Ράσελ (Βρετανία/Mercedes) 53.403

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull-Honda) 53.433

4. Σαρλ Λεκλέρκ (Mονακό/Ferrari) 53.613

5. Σέρχιο Πέρεθ (Mεξικό/Racing Point-Mercedes) 53.790

6. Ντανίιλ Κβιάτ (Ρωσία/AlphaTauri-Honda) 53.906

7. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Aυστραλία/Renault) 53.957

8. Κάρλος Σάινθ (Ισπανία/McLaren-Renault) 54.010

9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri-Honda) 54.154

10. Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point-Mercedes) 54.200