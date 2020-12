Κοινωνία

Έρευνα μετά από καταγγελία γυναίκας για παρενόχληση από αστυνομικούς

Διαταγή για διενέργεια έρευνας έδωσε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. μετά από την καταγγελία γυναίκας.

«Σχετικά με καταγγελία που αναπαράγεται σε ιστοσελίδες, με αναφορές σε επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, που έλαβαν χώρα χθες το βράδυ στους Αμπελόκηπους Αθήνας, κατά τη διενέργεια ελέγχου, ανακοινώνεται ότι με εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, ανατέθηκε η διερεύνηση του περιστατικού στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, όταν το βράδυ της Παρασκευής επέστρεφε πεζή από την εργασία στο σπίτι της, αστυνομικοί την σταμάτησαν για έλεγχο έξω από το σταθμό του μετρό στους Αμπελόκηπους.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η Κ.Δ., οι αστυνομικοί δεν έμειναν στον τυπικό έλεγχο, αλλά προχώρησαν και σε σωματικό, στερώντας της το δικαίωμα να υποβληθεί σε έλεγχο από γυναίκα – αστυνομικό, παρουσιάζοντάς της, όπως καταγγέλλει δικαιολογίες.

Στη συνέχεια ο σωματικός έλεγχος «μετατράπηκε σε χυδαία σεξουαλική παρενόχληση». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κ., «καθώς, επέμενα για τη γυναικεία παρουσία, βάλθηκα σε μια διαδικασία να μην μπορώ να αντιδράσω πλέον από τα σχόλια που άκουγα, όπως, «μπορεί να έχεις κάτι κρυμμένο στο σουτιέν σου. Ωχ, δε φοράς σουτιέν»

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στις αστυνομικές Αρχές καταγγελία γυναίκας για το συγκεκριμένο περιστατικό.