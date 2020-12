Αθλητικά

ΠΑΟΚ μετά το ματς με την ΑΕΚ: ο ορισμός του φάουλ και ο ορισμός της ΚΛΟΠΗΣ

Έντονη δυσφορία εξέφρασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της μετά την ήττα από την ΑΕΚ. Ζητεί τιμωρία του διαιτητή.

Την έντονη δυσφορία της για όσα έγιναν στη σημερινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, για την 6η αγωνιστική της Basket League, και είχαν συνέπεια την ήττα από την ΑΕΚ, εξέφρασε απόψε με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Στο κείμενο αναφέρεται:

«Αυτά είναι τα πραγματικά highlights του σημερινού αγώνα στο ΟΑΚΑ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ξεκάθαρο από τρίποντο και φάουλ. Είναι ο ορισμός του φάουλ και ο ορισμός της ΚΛΟΠΗΣ.

Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να καταθέσουμε ένσταση για αυτή την φάση και την άρνηση των διαιτητών να δουν το Instant replay για τον εναπομείναντα χρόνο.

Δεν σταματάμε όμως εδώ. Ζητάμε από την αρμόδια επιτροπή της ΚΕΔ, όχι μόνο την παραδειγματική τιμωρία του διαιτητή Χάρη Καρακατσούνη, αλλά και να φροντίσει ώστε να μην οριστεί/κληρωθεί σε αγώνα του ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής.

Στο μυαλό μας έχουν καταγραφεί και σίγουρα δεν έχουν παραγραφεί τα κατορθώματά του, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Δεύτερος ημιτελικός πλέι οφ το 2014, ημιτελικός Κυπέλλου το 2015, τελικός Κυπέλλου το 2019.

Φτάνει πια. Πάρτε σωστές αποφάσεις και βοηθείστε το άθλημα. Μην το καταστρέφετε άλλο. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβετε γιατί ο κόσμος απομακρύνθηκε από ένα τόσο όμορφο άθλημα όπως είναι το μπάσκετ; Τέτοιες αποφάσεις και συμπεριφορές ανισονομίας δημιουργούν αποστροφή στον κόσμο. Και πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο που όλοι είναι στα όρια. Μην μας προκαλείτε άλλο. Αφήστε να παλέψουμε όπως και όσο μπορούμε με τα προβλήματά μας κι αφήστε μας να χαρούμε αυτές τις δύο ώρες στο γήπεδο. Είτε κερδίσουμε, είτε χάσουμε».

Υπενθυμίζεται, οι «ασπρόμαυροι» διαμαρτύρονται για φάουλ που δεν καταλογίστηκε, στα 6’’ πριν τη λήξη του ματς, του Ζήση πάνω στον Λοβ, στην εύστοχη προσπάθεια του τελευταίου σε σουτ τριών πόντων. Μετά τον αγώνα, μάλιστα, οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ κατέθεσαν και ένσταση γι’ αυτό, αλλά και για το ότι οι διαιτητές αρνήθηκαν να δουν το instant replay για τον χρόνο που απέμεινε στην τελευταία επίθεση της ΑΕΚ στην αναμέτρηση.