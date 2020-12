Κοινωνία

Lockdown: Τα μέτρα που ισχύουν από την Δευτέρα

Όσα πρέπει να ξέρετε για την λειτουργία της αγοράς, τις μετακινήσεις, το Δημόσιο και την υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα νέα μέτρα που ισχύουν στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00.

Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ υπάρχουν όλα τα μέτρα και τα πρόστιμα, αλλά και πως πρέπει να τηρούμε τις κοινωνικές αποστάσεις τόσο στα σούπερ μάρκετ, όσο και κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης. Παράλληλα, περιγράφονται όσα ισχύουν στην εργασία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και το ωράριο.

Συγκεκριμένα για τον δημόσιο τομέα:

Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Στον ιδιωτικό τομέα συνίσταται:

Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα.

Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού.

Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρούμενης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Όσον αφορά το λιανεμπόριο παραμένουν σε αναστολή όλες οι επιχειρήσεις εκτός από τα καταστήματα πώλησης καπνικών και ψιλικών προϊόντων, τα οποία λειτουργούν έως τις 20.30.

Παράλληλα, τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

Ακόμη επιτρέπεται:

η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 4η Δεκεμβρίου 2020 αμιγώς εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών, ως εξής: α) Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα/ΚΑΔ 47.59.56.16, β) λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων/ΚΑΔ 47.65.67.02, γ) λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά/ΚΑΔ 47.65.67.06, δ) λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ./ΚΑΔ 47.65.67.07.

Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ ως δευτερεύοντες να πωλούν τα εν λόγω προϊόντα.

Όσον αφορά τις μεταφορές ισχύουν τα εξής:

Oι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησης.

Για τις αεροπορικές μεταφορές, ισχύουν οι κανόνες του Παραρτήματος IV το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς σε περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων, και πάντως με μεγίστη πληρότητα 65% [λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αναβατήρες (τελεφερίκ), όπως επίσης σιδηρόδρομος].

Μέχρι ένας (1) επιβάτης πλέον του οδηγού σε επιβατηγό οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγό ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Μέχρι δύο (2) άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου BAN οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1548). Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.

Μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Διευθυντή του σχολείου. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται, με την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης, και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών σε μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών.

Eξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε Ε.Ι.Χ. όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού.

Πληρότητα σε πλοία 50% ή 55% εφόσον διαθέτουν καμπίνες (συμμόρφωση προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).

Η λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών.

Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα: