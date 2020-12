Κόσμος

Αμετανόητος ο Τραμπ: εγώ θα κερδίσω τις εκλογές

Συνεχίζει τις καταγγελίες για νοθεία. Τι είπε σε ομιλία του στην Τζόρτζια.

Στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε χθες Σάββατο βράδυ στην Τζόρτζια να βροντοφωνάζει ότι θα κερδίσει τις εκλογές, τις οποίες ωστόσο έχασε σχεδόν από τον Τζο Μπάιντεν, με τον Ρεπουμπλικάνο απερχόμενο πρόεδρο να καταγγέλει για μια ακόμη φορά εκλογές «νοθείας».

Ο Τραμπ ταξίδεψε στην Πολιτεία της Τζόρτζια για να υποστηρίξει δύο απερχόμενους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές που θα αντιμετωπίσουν κρίσιμες επαναληπτικές εκλογές στις 5 Ιανουαρίου. Σε αυτές διακυβεύεται η πλειοψηφία της Γερουσίας των ΗΠΑ και επομένως οι ισορροπίες εξουσίας στην Ουάσινγκτον όταν ο Τζο Μπάιντεν αναλαμβάνει τα προεδρικά καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου.

Εάν αυτοί οι γερουσιαστές, η Κέλι Λέφλερ και ο Ντέιβιντ Περντού «δεν κερδίσουν, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει» τους Δημοκρατικούς, βροντοφώναξε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχετε ιδέα πόσο θα χειροτερέψει η κατάσταση», συνέχισε.

Ωστόσο, το πρώτο μέρος της ομιλίας του το αφιέρωσε ως επί το πλείστον στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές», δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος μπροστά σε εκατοντάδες υποστηρικτές που συγκεντρώθηκαν σε εξωτερικούς χώρους στη Βαλντόστα, με ελάχιστους από αυτούς να φορούν μάσκες.

«Θα προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι χάσαμε. Δεν χάσαμε», είπε με το πλήθους να φωνάζει «Σε αγαπάμε» και «Τέσσερα ακόμη χρόνια». «Αυτές οι εκλογές ήταν νοθευμένες», συνέχισε ο Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας δεν έχει παραδεχτεί την ήττα του από τον Μπάιντεν και αντ΄αυτού καταγγέλλει επανειλημμένα, χωρίς καμία απόδειξη, εκτεταμένη νοθεία. Δικαστήρια σε όλες τις ΗΠΑ έχουν απορρίψει σωρεία νομικών προσφυγών από την ομάδα δικηγόρων του.

Στη χθεσινή προεκλογική συγκέντρωση, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, ο Τραμπ υπενθύμισε τις νίκες του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου σε βασικές Πολιτείες, τη Φλόριντα και το Οχάιο, και στη συνέχεια πρόσθεσε, σε αντίθεση με το επίσημο αποτέλεσμα: «Κερδίσαμε επίσης την Τζόρτζια, ήταν καλό».

Επέκρινε και πάλι έντονα τον Ρεπουμπλικάνο και πρώην σύμμαχό του, κυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ, και τον κάλεσε να ελέγξει ξανά τα ψηφοδέλτια.

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί και στους Ρεπουμπλικάνους που δεν τον στηρίζουν, συμπεριλαμβανομένου του Κεμπ, και του υπουργού Εξωτερικών της Πολιτείας αυτής, Μπραντ Ράφενσπεργκερ.

Ο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος προεδρικός υποψήφιος των Δημοκρατικών μετά το 1992 που κέρδισε την Τζόρτζια. Μετά από επανακαταμετρήσεις των ψήφων σε όλη την Πολιτεία, συμπεριλαμβανομένης μιας επίπονης ανακαταμέτρησης με το χέρι περίπου 5 εκατομμυρίων ψηφοδελτίων, που δεν έδειξαν σημαντικές παρατυπίες, το εκλογικό αποτέλεσμα έχει επαληθευτεί και επικυρωθεί, δίνοντας στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Μπάιντεν τη νίκη με διαφορά 13.000 ψήφων.

Νωρίτερα χθες Σάββατο, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Κεμπ και τον πίεσε με tweets του να προβεί σε περαιτέρω βήματα, στην απεγνωσμένη μάχη του μεγιστάνα προέδρου να ανατρέψει την εκλογική του ήττα.

Αφού ο Κεμπ απάντησε στο twitter ότι «ζήτησε δημοσίως τρεις φορές τον έλεγχο υπογραφών», ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε ότι αυτό δεν αρκεί και σε δεύτερο tweet του είπε ότι ο κυβερνήτης πρέπει να καλέσει αμέσως μια έκτακτη συνεδρίαση του πολιτειακού νομοθετικού σώματος.

Σε μια κίνηση άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, το επιτελείο Τραμπ προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να οδηγήσει νομοθετικά σώματα που ελέγχονται από Ρεπουμπλικάνους σε κρίσιμες Πολιτείες που κέρδισε ο Μπάιντεν να αγνοήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα και να ανακηρύξουν νικητή τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Ο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές, εξασφαλίζοντας 306 Μεγάλους Εκλέκτορες έναντι 232 του Τραμπ. Το Σώμα Εκλεκτόρων θα συγκληθεί στις 14 Δεκεμβρίου για να επισημοποιήσει το αποτέλεσμα.