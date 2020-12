Οικονομία

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε και πως θα καταβληθεί

Διευκρινίσεις από τον υπουργό Εργασίας για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων.

Τον τρόπο καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καθορίζει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, με δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνοντας ότι η μισθολογική διαχείριση του 2020 ολοκληρώνεται με την τελευταία μεγάλη υποχρέωση καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων.

Όπως σημειώνει, «η κυβέρνηση και εδώ με τον ίδιο υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο φροντίζει η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων να φτάσει νωρίς στην τσέπη όλων των εργαζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο τελευταίος μήνας του χρόνου, ο Δεκέμβριος και το δύσκολο προσδιορισμό επιχειρήσεων που θα ανοίξουν και που θα κλείσουν».

Συγκεκριμένα, ο κ. Βρούτσης αναφέρει ότι το Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί κανονικά σε όλους τους εργαζόμενους από όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Προχωρώντας σε περαιτέρω διευκρινίσεις, ο αρμόδιος υπουργός τονίζει ότι, αναγνωρίζοντας και το βάρος που σηκώνουν, οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν να καταβάλουν το τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων για το διάστημα εκείνο κατά το οποίο οι εργαζόμενοι εργάστηκαν κανονικά και στο ύψος του πραγματικού μισθού που κατέβαλαν. «Από την άλλη, το υπουργείο Εργασίας θα καταβάλει από τις 21 Δεκεμβρίου το τμήμα του Δώρου που αναλογεί στους επτά από τους οκτώ μήνες - από Μάιο έως και Νοέμβριο - και σε αντιστοιχία με το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ευρώ και 800 ευρώ για το μήνα Νοέμβριο, καθώς στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" διαθέτουμε με ακρίβεια τα στοιχεία για τους επτά αυτούς μήνες (Μάιος έως Νοέμβριος) και για κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους» υπογραμμίζει ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι το τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων που αφορά μόνο έναν από τους οκτώ μήνες - το μήνα Δεκέμβριο - θα καταβληθεί με εμβόλιμη πληρωμή μέσα στον Ιανουάριο και «η επιδίωξή μας είναι από τις 12 Ιανουαρίου».

Διευκρινίζει δε ότι επιχειρήσεις οι οποίες λειτούργησαν κανονικά όλο αυτό το διάστημα χωρίς αναστολές συμβάσεων εργασίας θα πληρώσουν κανονικά το Δώρο Χριστουγέννων εμπρόθεσμα, μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Η υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες και παραδείγματα αναμένεται να εκδοθεί τη Δευτέρα από το υπουργείο Εργασίας.

Παράλληλα, με τη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Βρούτσης αναφέρεται στις ενέργειες του υπουργείου Εργασίας, αλλά και συνολικά της κυβέρνησης, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας.

«Αναμφίβολα το 2020 αποτελεί μία ξεχωριστή χρονιά, λόγω της πανδημίας, που σίγουρα θα την θυμόμαστε όλοι. Οι αρνητικές επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στον τομέα υγείας, αλλά αφήνουν και ένα βαρύ αρνητικό αποτύπωμα στην οικονομία και κυρίως στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, στη χώρα μας, ο τρόπος αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων στην αγορά εργασίας κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός, κάτι που επιβεβαίωσαν πρόσφατα όχι μόνο τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ και του Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" για την ανεργία και τη μισθωτή απασχόληση, αλλά η επιβεβαίωση ήρθε από τα πιο επίσημα χείλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γνωστών παγκοσμίου κύρους και φήμης οικονομολόγων, οι οποίοι με επαινετικό τρόπο δείχνουν την Ελλάδα ως το καλύτερο υπόδειγμα αντιμετώπισης της κρίσης για τους εργαζόμενους» σημειώνει ο υπουργός Εργασίας, συμπληρώνοντας ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τρεις σημαντικοί παράγοντες για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στην αγορά εργασίας: «πρώτον, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την αποφασιστικότητα, τη μεθοδικότητα και τα αντανακλαστικά που έδειξαν. Δεύτερον, οι πολύ κρίσιμες και σωστές αποφάσεις, που ελήφθησαν από την αρχή από τα υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, με δέσμη μέτρων, που λειτούργησαν καταλυτικά, όπως ενδεικτικά αναστολή συμβάσεων εργασίας, ακύρωση απολύσεων, υποχρέωση για διατήρηση θέσεων εργασίας, επιστρεπτέα προκαταβολή. Τρίτον, το υπουργείο Εργασίας με το καινοτόμο σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ", που σήκωσε όλο το βάρος διαχείρισης στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων».

«Η "ΕΡΓΑΝΗ", που την δημιουργήσαμε την 1η Μαρτίου 2013 στο υπουργείο Εργασίας για λόγους μείωσης γραφειοκρατίας και ως ηλεκτρονική ασπίδα για τα δικαιώματα των εργαζομένων και ως "όπλο" στα χέρια των Επιθεωρητών Εργασίας του ΣΕΠΕ, μετεξελίχθηκε στον πιο νευραλγικό βραχίονα της δύσκολης αυτής περιόδου για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και των Δώρων σε εκατομμύρια εργαζόμενους και χιλιάδες επιχειρήσεις.

Τίποτα δεν θα ήταν ίδιο στην Ελλάδα χωρίς την "ΕΡΓΑΝΗ". Συγκεκριμένα, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2020, η "ΕΡΓΑΝΗ" θα έχει καταβάλει περίπου 3,5 εκατομμύρια πληρωμές σε εργαζόμενους σε 186.000 επιχειρήσεις και ποσά ύψους 3 δισ. ευρώ. Και όλα αυτά χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, γρήγορα, αξιόπιστα και με διαφάνεια» υπογραμμίζει ο υπουργός Εργασίας, αναδεικνύοντας παράλληλα το σημαντικό ρόλο στην όλη προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού του υπουργείου Εργασίας και των στελεχών του, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, των λογιστών και των οικονομικών στελεχών των επιχειρήσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, η καταβολή της άδειας ειδικού σκοπού στις πληττόμενες επιχειρήσεις για το μήνα Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Δεκέμβριο. «Επιδίωξή μας είναι, όσο το δυνατόν συντομότερα και με πιθανό σενάριο οι πληρωμές να αρχίσουν από τις 12 Δεκεμβρίου» αναφέρει.

Όπως τονίζει, όλο το διάστημα από τον Μάρτιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020, κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης παρέμεινε η διατήρηση θέσεων εργασίας, αλλά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στο ύψος του ονομαστικού μισθού τους, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην απολέσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα στο μέλλον. «Και πράγματι το υπουργείο Οικονομικών ενίσχυσε τον κοινωνικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, με τελικό αποδέκτη τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για το διάστημα αυτό με ποσό που ξεπερνάει τα 500 εκατ. ευρώ για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων. Αποδείξαμε, λοιπόν, στην πράξη όλο αυτό το διάστημα, που έπρεπε να διαχειριστούμε τις έκτακτες και πρωτοφανείς αυτές καταστάσεις, λόγω της πανδημίας, ότι η κυβέρνησή μας δεν λειτούργησε μόνο αποτελεσματικά, αλλά κυρίαρχα με ευαισθησία, δείχνοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» αναφέρει ο κ. Βρούτσης.