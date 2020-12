Παράξενα

Φώτης Τσιούκλας: ο 19χρονος Έλληνας εκατομμυριούχος που διαπρέπει στην Αυστραλία (βίντεο)

Τι λέει στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 για την εταιρεία που δημιούργησε από την ηλικία των 15 ετών, με κεφάλαιο μόλις 2 δολάρια!