Οικονομία

Διαφθορά στην Ελλάδα: η έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (βίντεο)

Ο Διοικητής της Αρχής, Άγγελος Μπίνης, σχολιάζει στον ΑΝΤ1 τις απαντήσεις των πολιτών. Γιατί λένε ότι δεν καταγγέλλουν τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν.