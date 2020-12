Τεχνολογία - Επιστήμη

Ζαριφόπουλος στον ΑΝΤ1: Με τρεις τρόπους το ραντεβού για το εμβόλιο του κορονοϊού (βίντεο)

Ποια θα είναι η διαδικασία για να να κλείσει κλείσει ο πολίτης ραντεβού για το εμβόλιο Τι είπε για την ψηφιακή επικαιροποίηση στοιχείων στις τράπεζες.

Για τον προγραμματισμό του εμβολιασμού των πολιτών για τον κορονοϊό και το ηλεκτρονικό ραντεβού έδωσε διευκρινίσεις στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος

Σύμφωνα με τον κ. Ζαριφόπουλο θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα στο gov.gr μέσα από την οποία θα μπορεί να γίνει ο προγραμματισμός των ραντεβού. Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο το ραντεβού θα μπορεί να κλείνεται και μέσω της άυλης συνταγογράφησης. Ο πολίτης θα λαμβάνει αυτόματο μήνυμα στο κινητό ή με email την μέρα και την ώρα για το ραντεβού.

Επίσης το ραντεβού θα μπορεί να κλειστεί και μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με τον κ. Ζαριφόπουλο.



Όπως είπε πρόκειται για μια «δύσκολη άσκηση γιατί πρέπει να συντονιστούν πολλές υπηρεσίες μαζί» και πρόσθεσε ότι όλα γίνονται σε συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας για το πώς θα γίνει ο εμβολιασμός. Προφανώς και θα υπάρξουν κριτήρια, ξεκαθάρισε.



Τέλος, ο κ. Ζαριφόπουλος αναφέρθηκε και στην νέα υπηρεσία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των πολιτών στις τράπεζες. Όπως είπε στόχος είναι η νέα υπηρεσία να βγει πριν το τέλος του έτους. Ο πολίτης με συγκατάθεση του θα μπορεί να επικαιροποίησει τα στοιχεία του που θα έχει η τράπεζα, σύμφωνα με τον κ. Ζαριφόπουλος χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία, όπως ισχύει μέχρι τώρα.