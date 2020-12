Κοινωνία

Γρηγορόπουλος: Ένταση με Μαυροειδάκο και Καμπαγιάννη για τις συγκεντρώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ειδικών Φρουρών με τον δικηγόρο ο οποίος αντιδρά στην απαγόρευση των συγκεντρώσεων.