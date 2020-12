Τεχνολογία - Επιστήμη

Η ομάδα του Άλμπερτ Μπουρλά απαντά στον ΑΝΤ1 για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται για την αποτελεσματικότητα του, την παραγωγή του στην ΕΕ και την διάθεση του στην Ελλάδα, αλλά και για τον κόμβο της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη.

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε ο επικεφαλής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, αναφερόμενος τόσο στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του κορονοϊού, όσο και για την καθυστέρηση των αρμόδιων Αρχών της ΕΕ σε ότι αφορά την έγκριση του σκευάσματος.

Ακόμη, αναφέρεται στον κόμβο της Pfizer σητν Θεσσαλονίκη, τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του Αλμπερτ Μπουρλά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι»

Πότε θα έρθει στην Ελλάδα το εμβόλιο;

Αλ. Μπουρλά: Η Pfizer και η BioNTech SE κατέληξαν σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προμήθεια 200 εκατομμυρίων δόσεων του υποψήφιου εμβολίου τους για τη νόσο COVID-19. Η συμφωνία περιλαμβάνει και τη δυνατότητα αίτησης για επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις, με τις παραδόσεις να αναμένεται να ξεκινήσουν έως το τέλος του 2020, υπό την υπό την προϋπόθεση της κλινικής επιτυχίας. Οι δόσεις του εμβολίου που προορίζονται για την Ευρώπη θα παραχθούν στις μονάδες παραγωγής της BioNTech στη Γερμανία, καθώς και στη μονάδα παραγωγής της Pfizer στο Βέλγιο. Αν το υποψήφιο εμβόλιο λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθοδηγεί τη διαδικασία της κατανομής των δόσεων των εμβολίων μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε, που έχουν επιλέξει να παραλάβουν το εμβόλιο, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας.

Πόσο ασφαλές θα είναι; Κάποιος που εμβολιάζεται θα μπορεί να μεταδώσει τον ιό;

Αλ. Μπουρλά: Τα στοιχεία από την κλινική δοκιμή φάσης 3 του υπό εξέταση εμβολίου BNT162 της Pfizer και της Biontech, βάσει των οποίων, έχει υποβληθεί ο φάκελος αξιολόγησης στις εγκριτικές Αρχές, αφορούν τα επίπεδα αποτελεσματικότητας; και ασφάλειας. Ως προς την αποτελεσματικότητα ανακοινώσαμε τον Νοέμβριο ότι το υποψήφιο εμβόλιο BNT162, πέτυχε όλους τους πρωταρχικούς στόχους με 95% αποτελεσματικότητα στην αποτροπή του COVID-19 τουλάχιστον 28 ημέρες μετά η πρώτη δόση. Έως σήμερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης Δεδομένων της μελέτης δεν έχει αναφέρει τυχόν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με το εμβόλιο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το εμβόλιο είναι καλά ανεκτό σε όλους τους πληθυσμούς με περισσότερους από 43.000 συμμετέχοντες στην κλινική δοκιμή.

Η Βρετανία ενέκρινε το εμβόλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε αναμονή. Γιατί καθυστερούν οι Ευρωπαϊκές Αρχές, με δεδομένο ότι οι Αμερικανικές Αρχές θα εγκρίνουν το εμβόλιο στις 10 Δεκεμβρίου. Γιατί η Ευρώπη λέει ότι θα το εγκρίνει 29 Δεκεμβρίου;

Αλ. Μπουρλά: Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης και για το αποτέλεσμα αυτής. Πιστεύουμε ότι οι ρυθμιστικές Αρχές θα πρέπει έχουν το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση τους.

Πότε θα δημιουργηθεί ο ερευνητικός κόμβος της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη; Ισχύει ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού θέλουν να επιστρέψουν και να εργαστούν σε αυτό;

Αλ. Μπουρλά: H Pfizer, στα πλαίσια της στρατηγικής της για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις βασικές δραστηριότητες της, έχει προχωρήσει στην δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου κέντρων ψηφιακής τεχνολογίας, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλο τον οργανισμό της Pfizer. Ένα από τα κέντρα αυτά έχει ως έδρα την Θεσσαλονίκη, και από τις αρχές του έτους έχει ήδη προσληφθεί σημαντικός αριθμός επιστημόνων κυρίως από τον τομέα της πληροφορικής. Ο στόχος είναι, μέχρι το τέλος τους έτους να έχουν συμπληρωθεί 200 θέσεις εργασίες ώστε το κέντρο να είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο από την μέχρι τώρα διαδικασία, είναι ότι πάνω από το 70% των αιτήσεων για πρόσληψη, αφορά υψηλής εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό, με μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ περίπου το 20% προέρχεται από χώρες του εξωτερικού.,

Βίντεο απο την μονάδα παραγωγής εμβολίων της Pfizer στο Βέλγιο: