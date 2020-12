Κόσμος

Ομογενής καταδικάστηκε για “ανόητο έγκλημα”

Ως ασυνήθιστη χαρακτηρίστηκε από τον δικαστή η συμπεριφορά του 31χρονου, που συνελήφθη για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Ένοχος για κατοχή και εμπόριο ναρκωτικών βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός Κωσταντίνος Ψαρράς, ο οποίος πέρσι τον Μάϊο άφησε στο ταμείο ξενοδοχείου στην Αδελαΐδα μια τσάντα γυμναστηρίου που μέσα περιείχε πάνω από επτά κιλά της ναρκωτικής ουσίας fantasy.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 31χρονος αρνήθηκε να παραδώσει στο προσωπικό του ξενοδοχείου την πιστωτική του κάρτα για να πληρώσει το αντίτιμο για την κράτηση που είχε κάνει, ζητώντας από τους υπεύθυνους της επιχείρησης να «φυλάξουν» την τσάντα του έως ότου εκείνος βρει χρήματα για να πληρώσει.

Σύμφωνα με τον δικαστή Paul Cuthbertson, ένας από τους υπαλλήλους και ο υποδιευθυντής του ξενοδοχείου διέκριναν μέσα στην τσάντα του ομογενούς ένα άσπρο δοχείο το οποίο περιείχε διάφανη ουσία που έμοιαζε με ναρκωτικά και αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία.

Ο Ψαράς παρουσιάστηκε στο δικαστήριο Αδελαΐδας την Παρασκευή οπότε και παραδέχθηκε την ενοχή του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή 2 ετών με αναστολή, χαρακτηρίζοντας το αδίκημα ως «εξαιρετικά ασυνήθιστο» και την συμπεριφορά του ομογενούς «ανόητη».

«Παρά το γεγονός πως η ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας που βρέθηκε στην τσάντα (του ομογενούς) είναι αρκετά υψηλή και συνιστά αδίκημα εμπορίας ναρκωτικών, στην προκειμένη περίπτωση οι συνθήκες κατά τις οποίες διεπράχθη το έγκλημα ήταν τόσο ασυνήθιστες που δεν συνιστούν ένα οργανωμένο και σοβαρό αδίκημα.

Αντιθέτως η πράξη φέρεται να είναι εξαιρετικά ερασιτεχνική και είναι πιθανόν να διεπράχθη υπό συνθήκες που υποδηλώνουν ότι ο δράστης ενδεχομένως να βρισκόταν ο ίδιος υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών την δεδομένη στιγμή, αν λάβει κανείς υπόψιν τον κίνδυνο που διέτρεχε θέτοντας τις ναρκωτικές ουσίες που είχε στην κατοχή του υπό την επιμέλεια του προσωπικού του ξενοδοχείου και, συνεπώς, διακινδυνεύοντας μια σοβαρή ποινική δίωξη,» είπε ο δικαστής τονίζοντας πως ενώ το πρόστιμο για ένα τέτοιο αδίκημα αγγίζει το $1εκατομμύριο και συνοδεύεται από ισόβια κάθειρξη, το δικαστήριο δύναται να εκδώσει ποινή με αναστολή αν κρίνει πως το αδίκημα διεπράχθη κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.

Το δικαστήριο έλαβε σοβαρά υπόψιν το γεγονός πως ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την ενοχή του ενώ τους τελευταίους πέντε μήνες βρίσκεται ήδη σε θεραπεία απεξάρτησης έχοντας την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση της οικογένειας του.

Ο δικαστής επίσης αποκάλυψε πως ο Ψαράς βρέθηκε μπλεγμένος στον κόσμο των ναρκωτικών ουσιών όταν μετά την παραίτηση του από την επιχείρηση του πατέρα του όπου ο ίδιος εργαζόταν, άρχισε να συναναστρέφεται με μια «ομάδα ακατάλληλων ατόμων» και προχώρησε στην ποινή των δυο ετών με αναστολή με την υποχρέωση να κάνει τεστ για χρήση ναρκωτικών και να εργασθεί αφιλοκερδώς 200 ώρες για το κοινωνικό σύνολο.

Πηγή: neoskosmos.gr