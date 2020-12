Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η “ακτινογραφία” του ντέρμπι

Οι δύο ομάδες, που θα συναντηθούν απόψε στο ΟΑΚΑ, παίζουν ξανά Δεκέμβριο, για πρώτη φορά μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.

Μία νίκη στα τελευταία μεταξύ τους οκτώ παιχνίδια έχει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι δύο ομάδες, που θα συναντηθούν απόψε (19:30) στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, παίζουν ξανά Δεκέμβριο, για πρώτη φορά μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.

Τελευταίο παιχνίδι στις 13 Δεκεμβρίου 1998, όταν η ΑΕΚ νίκησε (2-0) τον Παναθηναϊκό (10’ Λάκης, 60’ Σαβέφσκι).

Tα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ντέρμπι, όπως τα παρουσιάζει η ιστοσελίδα της Super League:

«Η ΑΕΚ προέρχεται από τέσσερις νίκες στης σειρά , ενώ δεν έχει χάσει τα πέντε τελευταία, μετά την ήττα από τον Ατρόμητο, που είναι και η μοναδική της στα οκτώ της σεζόν. Είναι και το μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόραρε.

Έχει δεχτεί γκολ στα τρία τελευταία για το πρωτάθλημα (επτά επίσημα), αφού είχε κρατήσει τρεις φορές το «μηδέν» στα πέντε πρώτα. Πάντως στο πρωτάθλημα δεν έχει δεχτεί ακόμα περισσότερα από ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι της.

Στην έδρα της έχει τρεις νίκες και ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Η τελευταία και ευρύτερη, το 4-1 επί της ΑΕΛ, επιτεύχθηκε στο «Γεώργιος Καμάρας».

Τα τρία τελευταία

26.11.2020: ΑΕΚ – Ζόρια Λουχάσνκ 0-3

29.11.2020: Αστέρας Τρίπολης 1-2

3.12.2020: ΑΕΚ – Μπράγκα 2-4

Τα τρία επόμενα

06.12.2020: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

10.12.2020: Λέστερ - ΑΕΚ

13.12.2020: Απόλλων - ΑΕΚ

Οι πρώτοι σκόρερ στη σεζόν: Ανσαριφάρντ 5, Λιβάγια 4.

Ο Παναθηναϊκός: Επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού φτάνοντας τις τρεις νίκες στα πέντε τελευταία του παιχνίδια, αφού δεν είχε καμία στα πέντε πρώτα.

Δεν έχει ισοπαλία στα πέντε τελευταία, αφού είχε τρεις στα πέντε πρώτα. Έχει κάνει τέσσερις ήττες, όλες με 1-0.

Με τον Παναιτωλικό πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο για πρώτη φορά στη σεζόν. Στα εννέα προηγούμενα είχε συνολικά τρία γκολ στα πρώτα 45’. Και στις τρεις νίκες του προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει χάσει κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια, που προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο.

Εκτός έδρας έχασε το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει μια νίκη στα πέντε εκτός, αυτή που έκανε στη Λαμία. Είναι και το μοναδικό από τα πέντε παιχνίδια, που δεν δέχτηκε γκολ.

Δεν κερδίζει εκτός έδρας παιχνίδι που δέχεται γκολ, από την 1η Απριλίου 2019, όταν νίκησε τον Απόλλωνα με 3-1. Από τότε και για τις έξι νίκες που έχει κάνει, αναγκαία συνθήκη είναι να μην δεχτεί γκολ.

Τα τρία τελευταία

07.11.2020: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0

21.11.2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

29.11.2020: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 2-1

Τα τρία επόμενα

06.12.2020: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

12.12.2020: Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

20.12.2020: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Οι πρώτοι σκόρερ στη σεζόν: Καρλίτος 4, Μακέντα 3.

Μεταξύ τους: Πέρσι έπαιξαν τέσσερις φορές, με την ΑΕΚ να μην χάνει τα τρία τελευταία, αυτά που έγιναν στο 2020. Έχουν κοινή έδρα.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε για τελευταία φορά 3-2 στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας του περσινού πρωταθλήματος, αν και έχανε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο! Για πρώτη φορά από το 1963 σε ντέρμπι των δύο, ομάδα που βρέθηκε δύο γκολ πίσω νίκησε. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 5-4, αν και έχανε 2-0 στο ξεκίνημα.

Αυτό το 3-2 του Παναθηναϊκού είναι η μοναδική του νίκη στα οκτώ τελευταία μεταξύ τους, με την ΑΕΚ να έχει τρεις νίκες και τέσσερα παιχνίδια να λήγουν ισόπαλα.

Οι τέσσερις από τις έξι τελευταίες ισοπαλίες τους είναι 0-0. Στις 12 τελευταίες όμως οι επτά είναι με 1-1 και οι άλλες πέντε με 0-0.

Ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει μόνο δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο στα 10 τελευταία, και μόλις ένα στα επτά τελευταία.

Γηπεδούχος η ΑΕΚ έχει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες, μετά την τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού στις 2 Απριλίου 2017 με 3-2 (62’ πέναλτι Χριστοδουλόπουλος, 77’ σουτ Πέκχαρτ – 24’ σουτ Κλωναρίδης, 27’ σουτ Μπεργκ, 90’ σουτ Μπεργκ).

Η τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ, αλλά και η τελευταία του στην έδρα της, είναι με το ίδιο σκορ, 3-2.

Ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει την ΑΕΚ στην έδρα της όταν παίζουν στον πρώτο γύρο, από το 2009.

Η ιστορία

Νίκες ΑΕΚ: 39

Ισοπαλίες: 41

Νίκες Παναθηναϊκού: 55

Με γηπεδούχο την ΑΕΚ

Νίκες ΑΕΚ: 28

Ισοπαλίες: 16

Νίκες Παναθηναϊκού: 22

Τα περσινά παιχνίδια

Κανονική περίοδος

09.02.2020: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-0

(9’ σουτ Αραούχο)

Πλέι οφ

07.06.2020: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1

(76’ σουτ Λιβάγια – 65’ σουτ Μακέντα)»