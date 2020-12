Πολιτική

Κικίλιας: βήμα - βήμα ο εμβολιασμός στην Ελλάδα

Πως χαρακτηρίζει την όλη προσπάθεια ο Υπ. Υγείας. Τι λέει για την διαδικασία και τα άτομα που θα έχουν προτεραιότητα. Τι λέει για την στάση της αντιπολίτευσης

Ως την μεγαλύτερη και κρισιμότερη υγειονομική επιχείρηση στην ιστορία της χώρας χαρακτήρισε ο Βασίλης Κικίλιας, τον εμβολιασμό του πληθυσμού για τον κορονοϊό. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Υπουργός Υγείας είπε:

«Ο Πρωθυπουργός έχει την προσωπική επιμέλεια σε όλα τα θέματα αυτής της τεράστιας υγειονομικής κρίσης, αυτής της πανδημίας και, φυσικά, στο θέμα της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού. Όπως μπαίνουμε μέσα στο Δεκέμβριο και αυξάνονται οι προσδοκίες για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα μας, τα εμβόλια, συντονιζόμαστε το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Προεδρία της Κυβέρνησης, με όλους τους συναρμόδιους φορείς, για τον τρόπο με τον οποίον θα προχωρήσουμε σε αυτό που είναι η μεγαλύτερη και κρισιμότερη υγειονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της χώρας.

Όταν θα εγκριθούν τα εμβόλια από τον ΕΜΑ, θα τα παραλάβουμε την ίδια ημέρα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εντός 24 ωρών θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα. Υπάρχει κοινός μηχανισμός προμήθειας εμβολίων μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έγκριση μέσα από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πάντα περνάνε μέσα από την ευρωπαϊκή μας οικογένεια, στον ίδιο χρόνο για όλες τις χώρες, με το ίδιο κόστος όλες οι χώρες – το εμβόλιο φυσικά είναι δωρεάν για τους πολίτες – με τους ίδιους κανόνες ασφαλείας για όλες τις χώρες. Βλέπουμε με χαρά ότι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια λειτουργεί και παράγει αποτελέσματα.

Για να πετύχει αυτό το τεράστιο εγχείρημα, η τεράστια επιχείρηση στη χώρα μας, πρέπει να εμβολιαστούν εκατομμύρια συμπολίτες μας με εκατομμύρια εμβόλια – τα περισσότερα από αυτά είναι σε δύο δόσεις. Έχουμε εκπονήσει ένα επιστημονικό και τεχνοκρατικό σχέδιο μεταφοράς, συντήρησης και ψηφιακής διαχείρισης των δεδομένων, που αφορά Κέντρα Υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, μία υποδειγματική συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όλο αυτό μαζί θα κρίνει το πώς θα επιστρέψουμε κατ’ αρχάς, σε μια μερική κανονικότητα και σιγά-σιγά πώς θα ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω, πώς θα κινηθούμε στην κοινωνία, πώς θα επιστρέψουμε στην εργασία μας, πώς θα ξαναγκαλιάσουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Αυτό περιμένει η ανθρωπότητα. Το προσπαθούν όλες οι χώρες του κόσμου. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν όλοι οι Έλληνες με επιστημονικά στοιχεία, με τεκμηρίωση, με σωστή ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών φορέων, των Ιατρικών και Φαρμακευτικών Συλλόγων, των εταιρειών, των κομμάτων, των κοινωνικών εταίρων. Όλοι θα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.

Οι ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ θα εμβολιάσουν γηροκομεία και κλειστές δομές

Υπάρχει πρώτα από όλα η άυλη συνταγογράφηση και η δυνατότητα να μπούμε όλοι και να εγγραφούμε, έτσι ώστε να μας έρθει ένα απλό sms, το οποίο θα μας ορίζει ραντεβού σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, που είναι τα Κέντρα Υγείας μας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 1.018 κέντρα ήδη με προσομοιώσεις και ασκήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα στην πλατφόρμα που φτιάχνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι πολίτες θα μπορούν διαδραστικά να επικοινωνούν με το Κράτος, να πάει το Κράτος δηλαδή στους πολίτες και να τους ενημερώσει για το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα εμβολιαστούν και τις προτεραιότητες που υπάρχουν.

Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προτεραιότητες σε ό,τι έχει να κάνει με τους υγειονομικούς μας. Είναι οι ήρωές μας. Αυτοί παλεύουν για εμάς όλους αυτούς τους μήνες στα Νοσοκομεία της χώρας. Κράτησαν όρθιο το Ε.Σ.Υ. Ζητώ όλοι να τους στηρίξουμε. Να προσέχουμε τον τρόπο ζωής μας, την προσωπική μας υγιεινή, να τηρούμε τους κανόνες, για να αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι το τέλος αυτής της διαδρομής μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Και μετά οι ευπαθείς ομάδες, οι μεγάλοι σε ηλικία, τα γηροκομεία μας, οι ειδικές δομές. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει κάνει μία εξαιρετική επιστημονική δουλειά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους επιστήμονές μας.

Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι στις δομές εκείνες που είναι δύσκολη έως αδύνατη η μετακίνηση, το Κράτος θα πάει στον πολίτη. Οι κινητές ομάδες, οι ΚΟΜΥ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας, θα πάνε στα γηροκομεία μας και θα εμβολιάσουν το σύνολο των ωφελούμενων και το προσωπικό. Θα πάνε σε κλειστές δομές. Θα βρούμε τρόπο να φτάσουμε εκεί που κάποιοι συμπολίτες μας δεν μπορούν να έρθουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Θα εμβολιάσουμε όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι το Καστελόριζο.

Στηρίζουμε τα Περιφερειακά Νοσοκομεία που δέχονται τεράστια πίεση

Κανείς δεν θέλει να δει εικόνες που βλέπουμε σε άλλες χώρες, με Εθνικά Συστήματα Υγείας να καταρρέουν, με τον κόσμο να μην μπορεί να έχει φροντίδα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα άντεξε μια τεράστια πίεση μέχρι τώρα. Είμαι πολύ περήφανος για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους καθηγητές, τους τραπεζοκόμους, καθαρίστριες, διοικητικούς, τους ΥΠΕάρχες, τους συνεργάτες μου, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους τιμώ και τους ευχαριστώ.

Δίνουν μια τεράστια μάχη. Θα τους βοηθήσουμε όλοι μαζί, τώρα που είμαστε τόσο κοντά στα εμβόλια και στην σταδιακή λύση του προβλήματος. Δεν θα βιαστούμε. Προσδοκώ όλοι να καταλάβουν τι συμβαίνει ακόμα στην χώρα. Είναι γεμάτες οι ΜΕΘ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δέχεται τεράστια πίεση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Τα Περιφερειακά νοσοκομεία Δράμας, Σερρών, Βέροιας, Έδεσσας, Κατερίνης, Γιαννιτσών, Φλώρινας, μικρά Νοσοκομεία που προφανώς δεν είχαν φτιαχτεί για μια πανδημία, δίνουν τεράστιο αγώνα. Έχουμε πάει εκεί, επιπλέον 167 γιατρούς, 265 νοσηλευτές, 110 άτομα λοιπό προσωπικό, 50 ιδιώτες γιατροί πήγαν την τελευταία εβδομάδα.

Θέλω να αναλογιστεί όλη η Ελλάδα γιατί αυτά τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά. Δεν αποτιμάται σε ευρώ η ανθρώπινη ζωή! Ποτέ και για κανένα λόγο. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους δίπλα μας που δίνουν μάχη για την ζωή τους, τις οικογένειες τους και τους υγειονομικούς, που είναι οι «άγγελοι» που μας φροντίζουν.

Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά

Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά. Τα Χριστούγεννα διδάσκουν την αγάπη, την αλληλεγγύη και τη στήριξη μεταξύ μας. Αν αγαπάμε την οικογένειά μας, αν αγαπάμε το συνάνθρωπό μας, αν θέλουμε να είμαστε μια ενωμένη κοινωνία, μια κοινωνία με αλληλεγγύη, πρέπει φέτος να προσέξουμε ο ένας τον άλλον.

Δεν πειράζει αν δεν κάνουμε τα κλασικά Χριστούγεννα τα οποία κάναμε άλλα χρόνια. Ζούμε μια πανδημία, μία τεράστια κρίση Δημόσιας Υγείας. Είναι τεράστιο το διακύβευμα.

Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα αρνηθεί κανείς να συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια

Είδα την ανακοίνωση που έκαναν οι τρεις πρώην Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα εμβολιαστούν από κοινού. Είναι μια ευγενής είδηση. Είναι μια κίνηση συμβολισμού να μπορέσουν οι πολιτικοί αρχηγοί να εμβολιαστούν μαζί με τον Πρωθυπουργό και να δώσουν το παράδειγμα σε όλη την ελληνική κοινωνία. Και όσοι έχουμε διατελέσει Υπουργοί Υγείας, και ενδεχομένως και άλλοι συμπολίτες μας, έτσι ώστε να παρακινήσουν και να δείξουν στον κόσμο ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, είναι για να μας προστατεύσει, να δημιουργήσει τείχος ανοσίας και ότι αυτή η προσπάθεια είναι γενική.

Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα αρνηθεί κανείς αυτή την συλλογική, ομαδική, εθνική προσπάθεια. Είναι βέβαια προσωπική απόφαση του καθενός, αλλά πιστεύω ότι πάνω από όλα είμαστε πατριώτες, πάνω από όλα αγαπάμε την χώρα μας και μετά έρχονται όλα τα άλλα».