Τσίπρας: Όταν ο Γρηγορόπουλος έπεσε από τη σφαίρα, μια γενιά σημαδεύτηκε για πάντα

Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την σημερινή επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και οι επικρίσεις στην κυβέρνηση.

Με μία εκτεταμένη ανάρτηση στα social media αναφέρεται στην σημερινή επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επικρίνοντας την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη νέα γενιά αλλά και γιατί εκπροσωπεί "την Ελλάδα που αρνείται την εξέλιξη της και προσπαθεί να φυλαχτεί από το μέλλον της".

Στην ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας αναφέρει:



"Όταν ο Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε από τη σφαίρα του δολοφόνου του, μια ολόκληρη γενιά σημαδεύτηκε για πάντα. Τον Δεκέμβρη του 2008, τα παιδιά του '90 γέμισαν τους δρόμους και τις πλατείες της χώρας. Τα πρόσωπα τους, οι φωνές τους και η αγωνία τους πλημμύρισαν μια χώρα που κοιτούσε αμήχανη το δυσοίωνο μέλλον της. Κάποιοι δεν τους άκουσαν, δεν τους είδαν ποτέ. Είδαν μόνο τα θρύψαλα της οργής.Τα παιδιά αυτής της γενιάς είναι σήμερα εργαζόμενοι με μπλοκάκι, ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατροί στο ΕΣΥ, δάσκαλοι, καλλιτέχνες, μηχανικοί. Είναι τα παιδιά της κρίσης που μεγάλωσαν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή των γονιών τους. Είναι οι άνθρωποι που μπήκαν στο στόχαστρο στα 15 τους ως ταραξίες, και σήμερα στα 25 τους βαφτίζονται ανεύθυνοι και επικίνδυνοι, από τους ίδιους δήθεν προστάτες της τάξης και της ασφάλειας τότε, της δημόσιας υγείας τώρα. Υπάρχει κάτι πιο δομικό από τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια, που μας χωρίζει με τους συκοφάντες αυτής της γενιάς. Είναι η πίστη μας ότι οι κοινωνίες προχωρούν, βασιζόμενες πάνω στα όνειρα, τις ικανότητες και τις φιλοδοξίες των νεότερων ανθρώπων. Ότι η κοινωνική πρόοδος γεννιέται από την αμφισβήτηση, όχι από την ανακύκλωση της αδικίας.Το κόμμα που κυβερνά σήμερα τη χώρα, δεν το πίστεψε ποτέ αυτό. Το αντίθετο. Πολιτεύεται για δεκαετίες απέναντι στην πρόοδο, απέναντι τελικά στους ανθρώπους που εκπροσωπούν αυτή την αμφισβήτηση. Γι' αυτό και σήμερα, τους βάζει ξανά απέναντι. Οι γενιές του '90 και του '00 είναι οι ρίζες του κακού και πρέπει να παταχθούν. Από τα προσβλητικά λόγια ενός πρωθυπουργού, μέχρι τις χειροπέδες ενός αστυνομικού σε ένα κινηματογράφο ή μια πλατεία όπου βρέθηκαν κάποιοι «απείθαρχοι» νέοι. Η Ελλάδα που αρνείται την εξέλιξη της και προσπαθεί να φυλαχτεί από το μέλλον της. Αλλά η ιστορία δε λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Δε σταματά ούτε με λόγια, ούτε με γκλοπ, ούτε με σφαίρες. Η αναπόδραστη δύναμη της εξέλιξης, στα μυαλά και τα χέρια της γενιάς του Αλέξη και των επόμενων, δε μπορεί να καμφθεί από μια εξουσία κοντόφθαλμη, αλαζονική και αυταρχική. Εκείνες οι μέρες ήταν του Αλέξη. Χρέος μας είναι να χτίσουμε την Ελλάδα της γενιάς του".