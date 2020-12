Πολιτική

Φλώρος προς Πολεμικό Ναυτικό: να είστε έτοιμοι “να πλεύσετε μεθ’ ορμής ακαθέκτου”

Το μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με αφορμή την εορτή του Προστάτη του Σώματος, Αγίου Νικολάου.

Ένα ηχηρό συμβολικό μήνυμα, με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελίου Εθνικής΄άυμνας, με αφορμή την εορτή του Αγίου νικολάου, προστάστη του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας.

Όπως έγραψε σε ανάρτηση του στα social media, «Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Νικόλαος, προστάτης του ένδοξου Πολεμικού μας Ναυτικού. Χρόνια Πολλά στους ναυτικούς μας, καλά ταξίδια σε γαλήνιες θάλασσες, να είστε έτοιμοι “να πλεύσετε μεθ’ ορμής ακαθέκτου” και ο Άγιος να σκέπει εσάς και τις οικογένειες σας».

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτηση του με βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού για την εορτή του Αγίου Νικολάου.