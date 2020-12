Κοινωνία

Γρηγορόπουλος - Εξάρχεια: Ένταση και προσαγωγές στην επέτειο της δολοφονίας (εικόνες)

Ομάδα ατόμων επιχείρησε να πραγματοποιήσει πορεία. Αστυνομικές δυνάμεις τους απέτρεψαν. Κλειστοί δέκα σταθμοί του μετρό με νέα εντολή της ΕΛΑΣ.

Ένταση προκλήθηκε στα Εξάρχεια όταν μικρή ομάδα ατόμων επιχείρησε να πραγματοποιήσει πορεία στη συμβολή των οδών Γραβιάς και Μπενάκη για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Περίπου είκοσι άτομα άνοιξαν πανό και αποπειράθηκαν να προχωρήσουν συγκροτημένα σε πορεία.

Αστυνομικές δυνάμεις δημιούργησαν κλοιό ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν προσπάθεια πρόκλησης επεισοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην οδό Γραβιάς, προσήχθησαν δέκα μέλη του ΚΚΕ (μ-λ) και οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ.

Από το πρωί πάντως αρκετοί είναι εκείνοι που άφησαν λουλούδια στο σημείο όπου δολοφονήθηκε πριν από 12 χρόνια ο μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος από τον ειδικό φρουρό Επαμενώνδα Κορκονέα.

Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επί ποδός στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε περιφερειακούς δήμους σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 12 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Όπως έχει ανακοινωθεί επιτρέπονται συγκεντρώσεις και πορείες λόγω των συνθηκών της πανδημίας του κορονοϊού, όπως ίσχυε και στην επέτειο του Πολυτεχνείου.

Εν τω μεταξύ, με νέα εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό " Πανόρμου", "Αμπελόκηποι", "Συγγρού_Φιξ", "Ν. Κόσμος", "Δάφνη", "Αιγάλεω", "Ελαιώνας", "Κεραμεικός", " Μεταξουργείο" στις γραμμές 2 και 3. Επίσης, με την ίδια εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας έκλεισαν και οι σταθμοί " Κ.Πατήσια", " Αγ. Νικόλαος", "Θησείο", "Πετράλωνα" και "Καλλιθέα" της γραμμής 1.

