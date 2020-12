Πολιτισμός

Ζάππειο: Η Ελευθερία Ντεκώ φωτίζει τα γλυπτά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υψηλής αισθητικής και νέα “όψη” για τα 17 καλλιτεχνήματα που κοσμούν τους χώρους του Μεγάρου και τον περίβολο του.

Ευεργέτες, αγωνιστές, ποιητές, φιλέλληνες, ιστορικοί, πολιτικοί, γλύπτες, πρόσωπα υπαρκτά αλλά και μυθικά, χρόνια τώρα, παρελαύνουν σιωπηλά στις σελίδες της ιστορίας, αλλά και μπροστά στα μάτια των ανυποψίαστων περιηγητών του Ζαππείου.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, κ. Βαγενά, θέλησε να «ρίξει φως» σε αυτά τα χλωμά πρόσωπα της νεότερης ιστορίας του Ελληνικού Έθνους και να τα φέρει πιο κοντά μας μέσα από το έργο της Ελευθερίας Ντεκώ. Εμπιστεύτηκε τη λεπτή αισθητική και βαθιά γνώση της διεθνώς καταξιωμένης σχεδιάστριας φωτισμού η οποία ξεκίνησε τη μελέτη για τα 17 γλυπτά που βρίσκονται στον οριοθετημένο κήπο του Μεγάρου τον Δεκέμβριο του 2019. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στο σύνολο τους τα αγάλματα αριθμούν 23. Εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία φωτισμού τα δύο τοποθετημένα σε κοινόχρηστο χώρο της πόλης και τα τέσσερα που βρίσκονται εντός του κτιρίου του Ζαππείου.

Σημαντική ήταν η συμβολή των γεωπόνων του Ζαππείου, ως προς την επιλεκτική αποκλάδωση θάμνων και δέντρων, για να επιτευχθεί η απρόσκοπτη θέαση των γλυπτών. Σε συνεργασία και με το τεχνικό τμήμα του Ζαππείου -και παρά τις δυσχερείς συνθήκες της πανδημίας- το έργο ολοκληρώθηκε εγκαίρως με υψηλά αισθητικό αποτέλεσμα. Φόρος τιμής στα ίδια τα αγάλματα.

«Ως επισκέπτης και παρατηρητής του χώρου του Ζαππείου, αλλά πάνω απ’ όλα ως πολίτης της Αθήνας, θεώρησα απαραίτητο η ζωντάνια που διακατέχει το ίδιο το κτίριο αλλά και το όμορφο και ιστορικό περιβάλλον του κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είναι το ίδιο αισθητή και τις νυχτερινές ώρες» υπογραμμίζει η Ελευθερία Ντεκώ που έσκυψε με φροντίδα πάνω από κάθε γλυπτό για να μπορέσει να τονίσει την ιδιαιτερότητά του με τις δέσμες του φωτός.

«Είναι τεράστια τιμή να μας προσφέρει αφιλοκερδώς την βοήθειά της μια τόσο χαρισματική επαγγελματίας που έδωσε νέα πνοή στα γλυπτά. Όταν με το καλό περάσει η πανδημία όλοι οι Αθηναίοι θα έχουν τη χαρά να τα ανακαλύψουν και να τα χαρούν» συμπληρώνει η κυρία Χριστίνα Βαγενά.